Правительство России утвердило дорожную карту развития НКИТ

На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко была утверждена дорожная карта развития высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-технологии» (НКИТ). Документ разработан компанией «Ростелеком» в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» и направлен на развитие российских технологий и сервисов по данному направлению. За координацию реализации дорожной карты отвечает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Целью реализации дорожной карты является создание условий для разработки и развития востребованных отечественных коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, а также технологий, решений и продуктов, обеспечивающих их развитие: поисково-рекомендательных технологий, технологий интеллектуальной генерации и адаптации контента, технологий распознавания сгенерированного контента, а также продуктов и решений на их основе.

Для развития коммуникационных интернет-технологий и решений на их основе предусмотрен комплекс мероприятий до 2024 г., связанный с финансовой и нефинансовой поддержкой проектов и продуктов НКИТ на каждом этапе их жизненного цикла. Это обеспечит бесшовный переход компаний от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до вывода продукта на рынок.

В качестве центра компетенций по данному направлению «Ростелеком» будет на постоянной основе осуществлять экспертную поддержку и участвовать в мониторинге реализации дорожной карты.

«Современные информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Для того чтобы ускорить развитие новой отрасли — НКИТ, необходимо объединить усилия всех национальных компаний и государства. Только вместе мы сможем создать доверенную среду, в которой из множества разрозненных идей и проектов в будущем вырастут сервисы нового поколения. Это позволит обеспечить граждан Российской Федерации полным набором высокотехнологичных решений, не уступающих или даже превосходящих лучшие зарубежные образцы. Уверен, дорожная карта НКИТ, разработанная “Ростелекомом”, позволит поддержать разработчиков отечественных решений в сфере интернет-коммуникаций», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.