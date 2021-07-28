Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минцифры России будет координировать развитие направлений «Новые производственные технологии» и «Новые коммуникационные интернет-технологии». Соответствующие дорожные карты были утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Дорожная карта «Новые производственные технологии» направлена на развитие программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и «умного» производства. Картой предусмотрено также создание центров тестирования российского промышленного ПО. Ответственные за реализацию дорожной карты — государственные корпорации «Росатом» и «Ростех».

Цель мероприятий дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии» — создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов (в том числе, рекомендательных, аудио- и видеосервисов). При этом карта предполагает поддержку проектов на каждом этапе жизненного цикла: от стартапа до зрелой компании. Дорожная карта разработана «Ростелекомом» с участием АНО «Диалог».

«Государственные компании во взаимодействии с Минцифры России проделали большую работу — подготовили дорожные карты, задающие направления поддержки двух важных высокотехнологичных направлений. Финансирование мероприятий карт будет осуществляться в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«Современные информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Для того чтобы ускорить развитие новой отрасли — НКИТ, необходимо объединить усилия всех национальных компаний и государства. Только вместе мы сможем создать доверенную среду, в которой из множества разрозненных идей и проектов в будущем вырастут сервисы нового поколения. Это позволит обеспечить граждан РФ полным набором высокотехнологичных решений, не уступающих или даже превосходящих лучшие зарубежные образцы. Уверен, дорожная карта НКИТ, разработанная “Ростелекомом”, позволит поддержать разработчиков отечественных решений в сфере интернет-коммуникаций», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Государственные корпорации в тесном взаимодействии с Правительством Российской Федерации формируют системные условия для обеспечения технологического суверенитета страны. Дорожная карта здесь является практическим инструментом реализации задач, которые весьма амбициозны: индекс технологической независимости России в области промышленного ПО должен возрасти с показателя 2021 г. в 15% до 60% в 2024 г. Наш оптимизм во много связан с подходами Росатома к организации взаимодействия с различными промышленными компаниями и игроками цифровой индустрии», — отметила директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.