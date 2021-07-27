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«Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город»

Администрация Ростовской области, мэрия Волгодонска и «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») запускают систему «Умный город». Проект предусматривает создание цифровой городской инфраструктуры и управление всеми городскими системами из единого центра.

Технологически платформа «Умный город Волгодонск» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор инфраструктуры и модулей, объединенных единым веб-ресурсом. Часть из них закрытые, часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города Волгодонска и подрядными организациями. Проект охватывает все направления рекомендованного набора элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по подготовке регионального проекта «Умные города» Минстроя России.

«Средства на поэтапное внедрение цифровой платформы «Умный город» по соглашению «Росатома» и Правительства Ростовской области, которое было подписано еще в прошлом году, будут выделены из двух источников. 12,5 млн руб. были выделены концерном «Росэнергоатом» и 12,5 млн руб. были выделены губернатором Ростовской области из резервного фонда. По программе будет внедрено 14 различных модулей», – сказал заместитель главы администрации Волгодонска по экономике Сергей Макаров.

«Волгодонск – один из ключевых городов атомной отрасли. Здесь расположен крупнейший завод атомного машиностроения «Атоммаш», самая южная российская атомная станция – Ростовская АЭС, большинство жителей так или иначе связаны с атомной промышленностью. Цель нашей совместной работы с регионом и муниципалитетом - улучшить взаимодействие между муниципалитетом, жителями и бизнесом, повысить эффективность управления городом, оптимизировать потребление энергоресурсов и в конечном итоге сделать более комфортной жизнь горожан. Мы видим в наших решениях не только надежных помощников в вопросах дальнейшего развития города, но и полноценный инструмент для создание новых точек роста», – отметила генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Модули позволят жителям решать многие повседневные дела в режиме «онлайн»: оплатить спорт, кружки, школьные обеды, посмотреть фактическое движение общественного транспорта. Через сервисы обратной связи и голосований горожане смогут участвовать в развитии города, ускорят решение городских проблем.

Закрытая часть систем «Умного города» предназначена для служебного использования уполномоченными сотрудниками в соответствии с зонами ответственности. Информационная панель главы города собирает и выводит в реальном времени аналитическую информацию о работе городского хозяйства.

Ряд модулей системы «Умный город» направлен на повышение эффективности сферы ЖКХ. В частности, начнется внедрение интеллектуальной системы учета коммунальных ресурсов. На данном этапе в трех школах города будут реализованы программы по оптимизации использования коммунальных ресурсов, которые в дальнейшем будут тиражированы на все муниципальные учреждения. За счет введения «энергосервисных контрактов» и внедрения интеллектуальных систем энергопотребления затраты на электроснабжение и отопление школ снизятся на 30%. Программа позволяет автоматически уменьшать температуру в здании школы во время каникул и на выходные, а за несколько часов до начала занятий ее повышать.

В городе заработает система сбора жалоб на работу коммунальных и муниципальных служб: на электронной карте можно будет оставить «красный флажок» с возможностью загружать фотографии (свалка мусора, прорыв водопровода, яма на дороге, брошенные автомобили, незаконное строительство, освещение). Ответственные службы должны будут в установленные сроки отреагировать на каждую жалобу.

На интерактивной карте горожане смогут в реальном времени отслеживать график вывоза твердых коммунальных отходов, следить за графиками уборки улиц, земляными работами, движением коммунальной техники. Кроме того, в городе появится система видеонаблюдения за контейнерными площадками, позволяющая контролировать их состояние и соблюдение графика вывоза мусора.

На улицах города появится 20 «умных остановок», благодаря которым люди смогут отслеживать прибытие транспорта. Установят четыре интерактивных электронных киоска, с помощью которых жители и гости города смогут найти информацию, например, где расположены те или иные учреждения.

Предусмотрена интеграция с уже существующими системами для жителей и администрации. В частности, платформа будет интегрирована с областной программой «Активный горожанин». После интеграции систем и внедрения основных модулей эксперты РИР проведут обучение для сотрудников администрации и ведомств.

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