У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей

В первом полугодии 2021 года к приложению «Моя Москва» присоединились более 450 тысяч новых пользователей. Всего с момента запуска приложения в 2019 году его скачали 2,8 миллиона раз. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

«По данным Департамента информационных технологий, смартфонами активно пользуются более 90 процентов москвичей. Многим из них удобнее решать повседневные задачи именно через мобильные приложения, а не через веб-версии сервисов, поэтому Москва системно совершенствует городские приложения, чтобы жителям было еще удобнее пользоваться цифровыми возможностями столицы, а взаимодействие с городом становилось для них простым и «бесшовным».

«В «Моей Москве» пользователям доступны многие повседневные услуги и сервисы города — от записи к врачу и проверки оценок ребенка до оплаты счетов и автомобильных штрафов. С начала года пользователи воспользовались приложением более пяти миллионов раз», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чаще всего горожане просматривают информацию об успеваемости ребенка и его домашних заданиях, проверяют итоговые оценки и пополняют карту «Москвенок», чтобы ребенок мог купить еду в школьной столовой или буфете. В первой половине года этими сервисами воспользовались 3,5 миллиона раз. Еще почти 600 тысяч раз москвичи записались на прием к врачу и 2,5 тысячи раз записали своих питомцев к ветеринару.

Среди других популярных функций «Моей Москвы» — передача показаний приборов учета воды (более 970 тысяч обращений с начала года), оплатили счета за коммунальные услуги (свыше 100 тысяч раз) и передали показания счетчиков электроэнергии (более 250 тысяч раз). Почти вдвое увеличилось количество счетов, оплаченных через сервис «Мои платежи». Кроме того, свыше 77 тысяч раз пользователи приложения проверили даты отключения горячей воды.

Приложение постоянно совершенствуется и дополняется новыми полезными функциями. Так, в конце прошлого года 25 процентов пользователей получили доступ к голосовому помощнику, который запускает работу некоторых сервисов и отображает запрашиваемую информацию. Кроме того, для удобства в приложение интегрирован благотворительный сервис портала mos.ru. С его помощью москвичи могут сделать адресное пожертвование в 46 проверенных благотворительных организаций.

Приложение «Моя Москва» запустили в начале 2019 года. В апреле 2021 года количество обращений к его услугам и сервисам достигло 10 миллионов раз. В приложении москвичи могут получить жилищно-коммунальные услуги, информацию об успеваемости детей, а также записаться к врачу, на ПЦР-тестирование на COVID-19, исследование на антитела и вакцинацию от коронавируса. А еще проконсультироваться с операторами контакт-центра и проверить историю автомобиля перед покупкой. Скачать приложение можно в App Store, AppGallery и Google Play.

На iOS и Android приложение «Моя Москва» доступно в обновленном виде. В прошлом году изменился его дизайн, а все разделы («Главная», «Новости», «Платежи», «Услуги», «Поиск») теперь расположены на разных экранах в тематических блоках. Пользователи могут быстро переходить в нужный блок и смотреть только те сервисы, которые нужны прямо сейчас. В разделе «Мои платежи» появился удобный фильтр. В апреле обновленным платежным сервисом воспользовались более 16 тысяч человек.