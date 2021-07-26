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При участии БФТ проведен апгрейд единой цифровой платформы «Работа в России»

Компания БФТ реализовала ряд проектов для внедрения новых возможностей. Отправными точками стали изменения законодательства, активная цифровизация сферы управления кадрами и введение мер против распространения COVID-19. Главной целью было сделать цифровую платформу еще удобнее для пользователей. Осуществить это удалось благодаря применению искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

Информационная система «Работа в России» преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Цифровая платформа предназначена для оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронной форме на всей территории Российской Федерации.

Цель цифровой платформы – помочь соискателям найти работу, а работодателям – необходимых им сотрудников. Использование платформы бесплатно для всех. Преимущество в отсутствии рекламы и надежности контрагентов – все работодатели тщательно проверяются. На цифровой платформе зарегистрировано более 10,5 млн пользователей, опубликовано около 700 тыс. вакансий и более 4 млн резюме. Ежедневно Единую цифровую платформу «Работа в России» посещает более 200 тыс. человек.

В рамках нескольких масштабных проектов БФТ разработала и внедрила на базе цифровой платформы новые сервисы. В результате проведенной модернизации появились следующие возможности. Для работодателей – отправка сведений о сотрудниках в Центр занятости населения в связи с распространением COVID-19. Для соискателей – отправка заявления для постановки на учет в качестве безработного и назначении пособия по безработице онлайн. Все действия от подачи заявления до выплаты пособия – не выходя из дома.

Для образовательных организаций, работодателей, студентов и выпускников – содействие в организации и поиске практики или стажировки. Для работодателей – участников эксперимента по переходу на электронный кадровый документооборот – функционал для работы с кадровыми документами в «цифре». Для всех пользователей цифровой платформы – новый дизайн, обновленное мобильное приложение, «умный» поиск вакансий и резюме.

После введения ограничений в связи с COVID-19 регионы нуждались в поддержке от органов власти в сфере труда и занятости. Необходимо было обеспечить мониторинг ключевых показателей рынка труда РФ, чтобы выявить наиболее пострадавшие от введения ограничений регионы, отрасли, предприятия.

Компания БФТ реализовала на Единой цифровой платформе «Работа в России» функционал для сбора от работодателей следующих сведений: об изменении численности работников; о введении режимов неполной занятости; о временной удаленной работе в связи с введением ограничительных мероприятий в субъектах РФ.

Работодатели отправляли сведения в Центр занятости населения через Личный кабинет на цифровой платформе, заполняя отчетные бланки по инструкции.

Сервис для сбора сведений о сотрудниках помог работодателям исполнять требования законодательства, а органам власти: выявлять и своевременно поддерживать пострадавшие во время COVID-19 предприятия и отрасли; отслеживать ситуацию по постановке граждан на учет в качестве безработных; анализировать динамику изменений на рынке труда по основным показателям: общая численность предприятий, число принятых и уволенных сотрудников, изменение формы занятости сотрудников.

С помощью Единой цифровой платформы «Работа в России» информацию подали 212 648 работодателей, из них 1 392 – системообразующие предприятия РФ. На данный момент 23 705 277 сотрудников являются участниками мониторинга, который проводится ежедневно с апреля 2020 года.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Правительство РФ 8 апреля 2020 года утвердило постановлением № 460 «Временные правила регистрации граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также порядок получения социальных выплат в случае признания их безработными».

Согласно указанному постановлению центры занятости населения должны были предоставить возможность осуществлять в дистанционной форме: регистрацию в качестве безработных; содействие в поиске подходящей работы; назначение и начисление пособий по безработице.

Компания БФТ создала и внедрила на Единой цифровой платформе «Работа в России» сервис для подачи заявления о предоставлении гражданину госуслуги по содействию в поиске подходящей работы и назначении пособия по безработице. Граждане России впервые получили возможность подать заявление онлайн.

Всего за время работы сервиса подано около 6 млн. заявлений. На настоящий момент органами службы занятости населения (СЗН) ведется выплата пособий по более чем 2 млн заявлений.

Компания БФТ создала и внедрила на Единой цифровой платформе «Работа в России» уникальный сервис. Он предназначен для поиска подходящих вариантов стажировки и практики, а также дистанционного взаимодействия обучающих организаций, работодателей, студентов и выпускников. Это маркетплейс, где работодатели могут найти студентов для прохождения практики, а студенты – лучшие варианты стажировки и практики. На цифровой платформе есть возможность оформления и заключения электронного договора.

Единая цифровая платформа «Работа в России» стала площадкой для проведения федерального эксперимента по переходу на электронный кадровый документооборот, цель которого – создание и отработка механизмов ведения и применения электронных кадровых документов без дублирования на бумаге. Для технологического обеспечения эксперимента Компания БФТ разработала и внедрила на цифровой платформе подсистему электронного кадрового документооборота (ЭКД), которая обеспечивает: процессы оформления, формирования и обработки более 70 видов электронных документов; подписание электронных документов электронной подписью ЕСИА; юридическую значимость подписанных документов; хранение кадровых документов, оформленных и подписанных в электронном виде.

Доступ в систему для работодателей и работников предоставляется бесплатно.

Проведен редизайн Единой цифровой платформы «Работа в России». Посетив платформу, вы сможете оценить: новые логотип и фирменный стиль бренда службы занятости населения; простоту и лаконичность главной страницы, на которой информация о возможностях представлена с иллюстрациями и инфографикой; новую компоновку элементов на других страницах; развернутое меню; новые функции для поиска вакансий и резюме; удобство личного кабинета соискателя и работодателя.

БФТ объединила в мобильном приложении «Работа в России» функционал цифровой платформы и SkillsNet – социальной сети деловых контактов. В SkillsNet работодатели и соискатели могут напрямую общаться друг с другом, помогать в поиске работы, обсуждать перспективные варианты трудоустройства и другие вопросы. БФТ обновила мобильное приложение не только функционально, но и внешне. Главный критерий проведенной модернизации – удобство для пользователей.

Для удобства работодателей и соискателей на цифровой платформе настроен автоматизированный поиск вакансий и резюме. Для оптимизации поиска Компания БФТ разработала и внедрила инструмент, использующий при подборе подходящих вариантов вакансий и резюме технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Сервис не просто подбирает варианты по заданным параметрам, но и анализирует их по профилю подготовки и наличию необходимых компетенций по направлению работы.

Реализованные цифровые проекты сделали ФГИС «Работа в России» не только удобным инструментом для трудоустройства и подбора кадров, но и трансформировали ее в многофункциональную цифровую платформу, которая помогает обеспечивать: анализ ситуации на рынке труда РФ, взаимодействие между гражданами и органами власти, оказание госуслуг в сфере труда и занятости, взаимодействие с образовательными организациями, общение всех участников сферы труда и занятости в едином пространстве деловых контактов на базе социальной сети SkillsNet.

Владимир Бахур

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