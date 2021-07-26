Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, успешно провело двустороннее тестирование на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и вычислительных платформ YADRO. Соответствующий сертификат был подписан на основании успешных тестовых испытаний ECP VeiL и серверов VEGMAN S220/S320 и систем хранения данных TATLIN.UNIFIED.

Платформа серверной виртуализации ECP VeiL разработки НИИ «Масштаб» —эффективное отечественное решение для создания виртуальной инфраструктуры предприятий на основе универсальных серверных платформ x86-64 архитектуры. На базе виртуальных машин ECP VeiL могут функционировать практически все распространённые бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Продукт внесён в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).

Масштабируемые высокоплотные серверы корпоративного контента VEGMAN S220/S320 разработаны компанией YADRO для нагрузок, связанных с обработкой больших массивов данных: архивов, распределённого и иерархического хранения информации, потоковой передачи мультимедиа-контента и других. Первая российская система хранения данных среднего класса TATLIN.UNIFIED обладает современной производительностью, возможностью работы с различными операционными системами, высокими показателями надежности хранения и масштабирования.

«На сегодняшний день виртуализация серверов - один из самых эффективных методов развертывания большинства частных и публичных облаков, сред разработки и тестирования, корпоративных приложений. При этом большое влияние на эффективность виртуализированной инфраструктуры оказывают, в первую очередь, сервер и система хранения данных. В данном контексте, а также учитывая необходимость комплексного подхода к вопросам развития отечественной отрасли вычислительной техники, мы уделяем особое внимание совместимости и успешной работе платформы виртуализации ECP VeiL c продуктами ведущих российских производителей серверов и программных продуктов», - прокомментировал генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.