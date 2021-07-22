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Вице-премьер Чернышенко заявил о создании Центра экспертизы по искусственному интеллекту

В структуре Аналитического центра при Правительстве России появится Центр экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Россий Михаил Мишустин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал: «В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы».

В задачи Центра экспертизы входит широкий круг экспертных и аналитических задач, в том числе в сфере международного взаимодействия России по вопросам развития искусственного интеллекта. До конца 2021 г. Центром будет сформирован индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, запущен национальный портал в сфере искусственного интеллекта и проведена оценка удовлетворенности условиями работы в России граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта. Центр также отвечает за формирование позиций по вопросам нормативного регулирования и за продвижение принципов этического саморегулирования.

«Как справедливо отметил президент, искусственный интеллект становится верным помощником, открывающим новые горизонты для решения целого ряда задач, которые стоят перед человечеством. И вместе с этим, необходимо учитывать этическую сторону этого вопроса. В сентябре мы планируем провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года запустим национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан. Центр экспертизы также будет реализовывать комплекс мероприятий по продвижению России в части развития ИИ-технологий на международной арене. Это позволит привлечь внимание иностранных экспертов и создать дополнительные условия для российских технологий на международном уровне», – сказал заместитель председателя Правительства.

В целом Центр экспертизы займётся экспертной поддержкой реализации Стратегии развития искусственного интеллекта, а также мониторингом исполнения федерального проекта «Искусственный интеллект». Кроме этого, на новое структурное подразделение будет возложена ответственность за выполнение важнейших инфраструктурных инициатив.

«Аналитический центр имеет многолетний опыт экспертной поддержки, анализа и мониторинга реализации государственных инициатив. Поэтому было принято логичное решение создать Центр экспертизы по реализации федпроекта «Искусственный интеллект» именно здесь. Я рассчитываю, что он станет навигатором и платформой сотрудничества для всех участников федпроекта и для всех заинтересованных организаций», – сказал заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве России – руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин.

«Мы рассчитываем, что Центр экспертизы станет точкой сборки аналитической информации о состоянии дел с развитием технологий искусственного интеллекта в России. Это поможет лучше находить возможности для роста и оценивать эффективность принимаемых мер», – сказал директор по искусственному интеллекту «Яндекса» Александр Крайнов.

Паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» – основной инструмент реализации Национальной стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. – был утверждён в августе 2020 г. Федеральным проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание экосистемы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в России. Он сочетает в себе меры поддержки технологических компаний, инструменты стимулирования научных исследований, образовательные программы и мероприятия, направленные на популяризацию технологического развития среди молодежи.

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