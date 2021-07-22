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Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее

Минцифры России сообщило об изменении порядка включения продуктов в реестр российского программного обеспечения. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее министерство обсудило предложения по оптимизации этой процедуры с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-разработчиков.

Срок рассмотрения заявок на включение в реестр сокращен более чем в два раза. Нововведение стало возможным благодаря привлечению к оценке документов, поданных заявителями, специализированной экспертной организации.

По просьбе отрасли увеличено количество представителей ассоциаций разработчиков программного обеспечения в составе Экспертного совета. При выявлении несоответствия программного обеспечения требованиям законодательства советом теперь может быть инициирована дополнительная экспертиза.

«Это конструктивные и своевременные изменения, я их поддерживаю. Привлечение специализированной организации к анализу и отбору поступающих заявок даст возможность Экспертному совету еще внимательнее и точнее отбирать программные продукты. По сути, благодаря экспертизе у членов совета будет детальный и четкий чек-лист с предварительными результатами и заключениями по поступившим документам и продуктам. Это ускорит отбор и улучшит его. Кроме того, профильные ассоциации увеличат долю в совете с 50% до 70%, это означает, что конкретное ПО будут рассматривать профессионалы в своих сегментах рынка», — сказала председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Минцифры России выполняет обещания — ускоряет и упрощает процесс включение программ в реестр российского ПО. Накопленный опыт работы с реестром позволил перейти к более технологичному анализу продуктов, что особенно важно в ситуации, когда поток заявок заметно вырос после введения льгот «налогового маневра». Обновлен состав Экспертного совета. Проделана большая работа по актуализации сведений о включенных в реестр программах», — отметил директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев.

«Реестр отечественного программного обеспечения — важный инструмент развития цифрового рынка России и импортозамещения. Помимо преференций при госзакупках, с этого года только продукты из реестра не облагаются НДС. Как следствие, в несколько раз увеличилось число заявок на включение в реестр, сейчас в нем уже более 11 тыс. программных продуктов. Повышаются требования к качеству и оперативности экспертизы, ответственности Экспертного совета. Минцифры совместно с отраслевыми ассоциациями оптимизировало порядок экспертизы и включения в реестр, соответствующие изменения утверждены Правительством», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

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