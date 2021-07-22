Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года

Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере информационных технологий за 6 месяцев 2021 снизился на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 84 млрд рублей. Большая часть указанной суммы пришлась на приобретение компьютеров и периферийного оборудования — 52,9 млрд рублей (13,2 тыс. закупочных процедур).

По данным Аналитического центра «ТЭК-Торг» за 6 месяцев 2021 года объем государственных закупок информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) в рамках Федерального закона № 44-ФЗ составил 84 млрд рублей, что на 21 % ниже чем за аналогичный период 2020 года.

Значительная часть средств в этот период пришлась на закупку «железа». Объемы закупок компьютеров и периферийного оборудования составили 52,9 млрд рублей, (на 25 % меньше чем за 6 месяцев 2020). Количество таких закупок снизилось на 20 % и составило 13,2 тыс. закупочных процедур.

6,8 тыс. процедур было проведено на закупку программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного обеспечения. Софта и лицензий было закуплено на сумму — 38,4 млрд рублей. За аналогичный период 2020 госзаказчики провели около 6,6 тыс. закупок ПО и лицензий на общую сумму 54 млрд рублей.

Преобладающим способом определения исполнителя по 44-ФЗ за этот период стал аукцион — более 94% от общего количества размещенных извещений, что эквивалентно сумме в 3 трлн рублей.

Всего в Единой информационной системе в сфере закупок за первое полугодие текущего года госзаказчиками было размещено более 1 млн извещений общей стоимостью более 4.5 трлн рублей.

«Снижение объемов ИТ-закупок в первом полугодии 2021 года абсолютно естественный процесс, обусловленный тем, что в 2020 году в этот период мы все находились в режиме самоизоляции, введенном в связи с пандемией коронавируса, — комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. — В связи с этим ускорились темпы и увеличились объемы внедрения цифровых технологий. Большинство компаний достаточно быстро перевели свои процессы на удалённый режим, но тем не менее для такого перехода они вынуждены были оперативно закупаться ИТ-технологиями: программным обеспечением, компьютерами и периферийным оборудованием. Причем, если в начале 2020 года это были закупки удалённых услуг, таких как каналы связи, видеосервисы, то уже ближе к маю выросли закупки оборудования для организации удалённого доступа. Потребность во внедрении таких объемов ИТ-решений в 2021 году снизилась, соответственно снизились и объемы закупок».

На 4 % снизился объем ИТ-закупок в рамках 223-ФЗ и составил 140 млрд рублей. По итогам 6 месяцев 2021 софта и лицензий было закуплено на сумму 71,5 млрд рублей (около 6,8 тыс. процедур). За аналогичный период 2020 года было проведено 6,1 тыс. процедур на сумму 80 млрд рублей.

Объем закупок компьютеров и периферийного оборудования вырос почти на 5% и составил 70,6 млрд рублей (12,4 тыс. закупочных процедур).

Преобладающим способом определения исполнителя по 223-ФЗ за этот период стал запрос котировок — более 31% от общего количества размещенных извещений, что эквивалентно сумме в 414 млрд рублей.

Всего по 223-ФЗ в первом полугодии в ЕИС заказчиками было размещено более 569 тыс. извещений общей стоимостью более 10,3 трлн рублей.

В ТОП заказчиков по количеству ИТ-закупок в первом полугодии 2021 года по двум федеральным законам вошли Филиалы федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», ОАО «РЖД», АО «Концерн Росэнергоатом», ФГБУ «ФКП Росреестра», АО «Россельхозбанк», ФГУП «Охрана» Росгвардии. В числе регионов - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также в Калужская, Нижегородская и Свердловская области.