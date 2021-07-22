Чернышенко заявил о запуске конкурса на поддержку стартапов в сфере ИИ

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко объявил о запуске конкурса среди малых предприятий на получение грантов на проекты по разработке и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта.

Государственная поддержка будет предоставлена Фондом содействия инновациям - Фонд Бортника - по результатам проведения трех конкурсов «Старт-ИИ-1», «Старт-ИИ-2» и «Развитие ИИ»

«Технологические команды могут получить гранты до 20 млн. рублей. Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку датасетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка позволит существенно ускорить появление новых продуктов в области искусственного интеллекта» - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Получателю поддержки будет предоставлено финансирование в размере до 4 млн рублей («Старт-ИИ-1»), до 8 млн рублей («Старт-ИИ-2»), до 20 млн рублей («Развитие-ИИ»).

Принять участие в конкурсах можно по следующим лотам: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.

При отборе заявок будут оцениваться новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

Финансирование программ поддержки осуществляется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До 2024 году планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 году пройдут акселерационную программу. На грантовую поддержку до 2024 года из федерального бюджета выделено около 7 млрд. рублей.