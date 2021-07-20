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Московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг

Столичные предприниматели смогут присоединиться к бесплатной образовательной программе «Экспорт услуг», которую впервые проводит Московский экспортный центр совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки. Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Для предпринимателей из разных сфер подготовили отдельные потоки. Участники курса из отрасли оказания услуг в креативных индустриях смогут узнать о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, ключевых элементах проектного менеджмента и управлении рисками и возможностями в экспорте креативных услуг.

Предприниматели, занятые в сфере оказания услуг для бизнеса, научатся формировать и развивать конкурентные преимущества при выходе на зарубежные рынки, выстраивать стратегию переговоров, структурировать идеи и эффективно их презентовать.

«Московский экспортный центр регулярно проводит обучающие программы для экспортно ориентированного бизнеса. С 2018 года более шести тысяч компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортера», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках курса «Экспорт услуг» запустили поток для московских проектов, развивающихся в индустрии гостеприимства. 10 экспортно ориентированных туристических компаний уже приняли участие в стартовом интенсиве. Также продолжается регистрация на потоках «Деловые услуги» и «Анимация». Каждый из них рассчитан на 10 участников. Чтобы пройти отбор, компания должна быть не менее полугода зарегистрирована в Москве, а 50 процентов сотрудников организаций обязаны работать в столице.

Владимир Бахур

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