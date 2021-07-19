CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» компания «Транстелеком» обеспечит возможность доступа к сети интернет для 896 социально значимых объектов в Краснодарском крае. Из них 330 культурно-досуговых учреждений, 272 общеобразовательных организации, 243 фельдшерско-акушерских пункта, 43 органа исполнительной власти, а также объекты МЧС и Росгвардии.

«Объем подключений значительный, эпидемиологическая ситуация сложная, при этом работы идут в штатном режиме. Все заявленные в государственном контракте технические параметры доступа будут обеспечены нашими специалистами», - подчеркнул директор макрорегиона Кавказ «Транстелекома» Виталий Соловьев.

«Совместно с ТТК мы ищем оптимальные решения по обеспечению доступа к интернету для сотен краевых социально значимых объектов. Это повышает качество жизни на местах, ведь благодаря современным каналам коммуникации и цифровым технологиям можно эффективно решать поставленные задачи, быть на связи с родными и близкими, расширить возможности доступа к онлайн-образованию и телемедицине, получению госуслуг», - рассказал руководитель Департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Подключение к сети передачи данных социально значимых объектов ведется с 2019 года в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Основная цель нацпрограммы – надежный, быстрый и доступный интернет для граждан.

Провайдеры, ответственные за подключение СЗО к сети передачи данных в каждом конкретном регионе, были определены по итогам открытого аукциона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. К СЗО относятся образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, объекты МЧС, МВД, Росгвардии, организации, управляющие особо охраняемыми природными территориями, организации культуры. «Транстелеком» подключает к сети передачи данных социально значимые объекты в ряде регионов Российской Федерации.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения

Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы»

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Показать еще

Наука

Галактические нити вращаются – это знание меняет представления ученых о космосе

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
«Яндекс» запустил автоматический переводчик видео на русский...