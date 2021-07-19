CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования

«Ростелеком» приступил к раскрытию информации о программно-техническом комплексе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на официальном портале системы vybory.gov.ru. Компания опубликовала высокоуровневое описание целевой архитектуры ДЭГ, в том числе функциональные и структурные схемы комплекса.

Раскрытие информации о решениях и технологиях системы ДЭГ проводится с целью информирования экспертного ИТ-сообщества и в соответствии с планом-графиком, опубликованном на сайте ЦИК России.

Следующим этапом станет раскрытие модели угроз и нарушителя безопасности в системе, которую ЦИК России, Минцифры и «Ростелеком» представят на ближайшем заседании экспертной группы ДЭГ.

«ДЭГ — это сложная, высокотехнологичная система и мы постоянно ведем ее тестирование и совершенствование. Система успешно применялась в двух субъектах РФ на выборах в прошлом году. Сейчас мы проводим несколько циклов полномасштабных испытаний для проверки готовности всех ее элементов к использованию в единый день голосования. Нам очень важно доверие к ДЭГ как избирателей, так и экспертного ИТ-сообщества, поэтому мы раскрываем информацию об используемых технологиях. Дальнейшие документы, вплоть до исходных кодов после их “заморозки”, будут также раскрыты и опубликованы на портале ДЭГ», — сказал главный архитектор ДЭГ «Ростелекома» Юрий Сатиров.

Федеральную систему ДЭГ разрабатывает «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России для применения в единый день голосования (ЕДГ), который пройдет 19 сентября 2021 года. Голосование с использованием системы ДЭГ будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, в Севастополе и Москве (московские избиратели голосуют на платформе mos.ru).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения

Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы

Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы»

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Показать еще

Наука

Галактические нити вращаются – это знание меняет представления ученых о космосе

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
«Яндекс» запустил автоматический переводчик видео на русский...