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На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов

БФТ приняла участие в разработке социального сервиса для граждан с инвалидностью. Сервис разработан по контракту с Фондом социального страхования России при участии Минцифры и Минтруда России и запущен на портале госуслуг. Теперь инвалиды и ветераны могут получить услугу по предоставлению средств реабилитации и денежной компенсации без личного обращения и сбора комплекта документов. Весь процесс – подача заявления, рассмотрение и решение о предоставлении услуги – проходит в электронной форме и по принципу «одного окна».

Согласно перечню поручения Президента России от 9 сентября 2020 г., необходимо перевести в электронный формат массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. Для этого на Едином портале государственных услуг постепенно внедряется система суперсервисов, каждый из которых содержит набор услуг, предоставляемых в рамках определенной жизненной ситуации. Один из таких социальных сервисов был недавно запущен на портале госуслуг в рамках жизненной ситуации – инвалидность. Цель сервиса – онлайн-помощь при инвалидности, то есть предоставление инвалидам государственных услуг в онлайн-формате без сбора кипы документов.

Суперсервис для инвалидов был разработан и внедрен на портал госуслуг при участии компании БФТ. Новый социальный сервис обеспечивает получение в электронном формате комплекса услуг, связанных с инвалидностью. В частности, обеспечение техническими средствами реабилитации и получение денежной компенсации. Главной задачей при реализации проекта было сделать процесс получения услуги максимально простым и удобным для всех его участников. Для этого совместно с ФСС и при участии Минцифры и Минтруда была проведена работа по упрощению процесса предоставления госуслуги: унифицирована форма заявления; разработан удобный сценарий взаимодействия между гражданами, порталом госуслуг и сотрудниками ведомств, а также ведомств друг с другом; разработан ряд нормативных документов, утверждающих новый порядок предоставления услуг.

Ранее, чтобы получить трость, протез, слуховой аппарат или компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, а также некоторые другие услуги – инвалидам и ветеранам необходимо было для каждой цели заполнить отдельное заявление и прикрепить свой комплект обязательных документов, после чего – предоставить оригиналы документов в Фонд социального страхования РФ.

Теперь более 1,5 млн граждан с инвалидностью могут легко и быстро получить госуслуги, связанные с инвалидностью. Достаточно заполнить на ЕПГУ одно заявление, прикрепить пакет документов в электронном виде и ждать ответ с результатом. Причем в заявлении нужно указать минимальный набор данных, не нужно предоставлять оригиналы документов и дополнительно посещать фонд и другие инстанции. Сотрудники фонда в рамках межведомственного взаимодействия могут сами запросить все необходимые данные по гражданину.

В рамках одного заявления инвалидам и ветеранам доступны такие возможности: получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы; получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод; получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание; компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

Благодаря запуску нового суперсервиса удалось значительно сократить время предоставления госуслуг инвалидам, так как весь процесс проходит в электронной форме и требует минимального взаимодействия с органами, предоставляющими услуги – по принципу «одного окна». Теперь инвалиды и ветераны могут получать положенные им технические средства реабилитации быстро и легко.

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