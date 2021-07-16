Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ

Первый буткемп по искусственному интеллекту для школьников и студентов «Цифровой кентавр» пройдет в России с 19 июля по 4 августа. Онлайн-интенсив направлен, преимущественно, на подготовку участников к Международному конкурсу по искусственному интеллекту для детей AIIJC, но принять участие в программе смогут все желающие. Организаторами выступают проект Академия искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и «Практики будущего» кружкового движения НТИ.

Программа интенсива состоит из двух частей. С 19 по 26 июля на обучение приглашают новичков – тех, кто пока никогда не занимался искусственным интеллектом. Участники начнут программировать на языке Python и освоят основные инструменты машинного обучения. С 27 июля по 4 августа запланирована продвинутая программа для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему и научиться работать с нейросетями. Школьники и студенты получат опыт работы с рекомендательными системами и решения основных задач компьютерного зрения. При желании каждый участник сможет пройти обе программы.

За время обучения на интенсиве участники изучат основные методы искусственного интеллекта, поймут, как работает биометрия и таргетированная реклама, погрузятся как в классические задачи программирования и искусственного интеллекта, так и в уникальные задачи на стыке IT и медицины, попробуют создать собственные рекомендательные системы.

Отдельное внимание в программе уделят теме «цифровых кентавров». Этим термином называют системы, которые синхронизируют работу человека и искусственного интеллекта для совместного решения сложных задач – более эффективного, чем человек и ИИ в отдельности. Участники буткемпа попробуют научить ИИ взаимодействовать с человеком, а человека – работать в паре с ИИ, а после завершения интенсива смогут продолжить работу по теме «цифровых кентавров» в рамках проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ.

«Проведение совместного интенсива с Академией ИИ – отличная возможность привлечь много мотивированных и увлеченных технологиями искусственного интеллекта школьников в исследования и разработки Кружкового движения по теме «цифровых кентавров». На буткемпе ожидается до 2000 участников, и мы рады будем использовать накопленный опыт организации онлайн-интенсивов на большую аудиторию, – отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. – Наш совместный с Академией ИИ профиль Олимпиады НТИ «Искусственный интеллект» с первого года стал одним из самых популярных у школьников. И дело не столько в 100 баллах ЕГЭ для победителей, а сколько в реальных интересных заданиях, которые предлагают эксперты Сбера, и возможности попасть на стажировку в одну из ведущих технологических компаний страны».

«От мероприятия к мероприятию результаты нашей работы с Кружковым движением НТИ становятся все более и более впечатляющими. Мы вышли за рамки просветительства и сумели создать систему вовлечения талантливых детей в сферу ИИ, которая за короткий срок «прокачивает» их до уровня младшего специалиста крупной компании. Ребята добиваются успехов не только в рамках учебных задач, но даже вносят реальный вклад в развитие технологий. К примеру, финалисты последней олимпиады создали лучшую NLP-модель в России. Участники предстоящего интенсива будут изучать одну из самых передовых тем - «цифровых кентавров». Возможно, в ближайшем будущем именно эти школьники совершат прорывы, которые выведут ИИ на новый уровень развития», - сказал исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

По окончании буткемпа участники смогут попробовать свои силы в Международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Командам предстоит представить свое решение в одном из 10 наиболее актуальных направлениях применения ИИ (от беспилотного транспорта до креативных индустрий). Общий призовой фонд – более 10 000 000 рублей.