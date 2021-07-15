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Вице-премьер Чернышенко заявил о старте конкурса на поддержку исследовательских центров по ИИ

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске конкурса по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту. В рамках него будут предоставляться гранты университетам и научным организациям.

Координацию конкурсного отбора будет осуществлять Аналитический центр при Правительстве. До 2024 г. в федеральном проекте «Искусственный интеллект» на эти цели предусмотрено 5,4 млрд руб., еще 30% от этой суммы должны обеспечить внебюджетные источники, общий объем финансирования составит около 7 млрд руб.

Рабочая группа под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко определит получателей поддержки в начале октября 2021 г.

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сказал: «Поддержка будет предоставляться на работы по передовым направлениям развития искусственного интеллекта. Их перечень был составлен Экспертным советом, в который вошли исследователи и представители бизнеса. Гранты будут выдаваться под широкий спектр проектов в сфере ИИ – от создания системного ПО для анализа и верификации отечественных систем, основанных на применении технологий ИИ, до разработки решений для приоритетных отраслей. Мы рассчитываем, что конкретные результаты конкурса будут способствовать технологическому росту российской экономики. В 2021 г. поддержку получат 6 таких центров, их общий объём составит около 900 млн руб».

Он также отметил, что этические аспекты внедрения искусственного интеллекта – отдельная важная тема в рамках отбора, которая предполагает изучение взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта и выработку соответствующих этических норм.

Перечень передовых направлений – создание и совершенствование моделей и алгоритмов ИИ, прикладных решений для развития «сильного» ИИ и систем доверенного ИИ, а также проведение исследований, необходимых для учета этических аспектов применения ИИ.

В перспективные отрасли вошли – медицина, «умный город», сельское хозяйство, производство продуктов питания, экологический мониторинг, продвинутая роботизация и автоматизация производственных процессов, сфера обслуживания. Предусмотрено также развитие кросс-отраслевых направлений – технологий биометрии, анализа естественного языка, использования ИИ для обеспечения кибербезопасности.

Столь широкая повестка, по мнению членов Экспертного совета, позволяет участникам конкурса определить для себя направления, которые в наибольшей степени способствуют сформированному у них научному заделу.

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