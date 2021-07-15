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«Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества

«Ростелеком» и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере цифровизации региона. Подписи под документом поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Соглашение направлено на повышение уровня безопасности и улучшение качества жизни людей, а также оптимизацию использования информационных и материальных ресурсов органов исполнительной власти региона и их подведомственных учреждений.

«“Ростелеком” является важным партнером для нашего региона, многие социально значимые инициативы и проекты реализуются совместно с компанией. Соглашение позволит нам расширить сотрудничество, а основными выгодоприобретателями будут жители нашего региона», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Документ предусматривает создание и развитие в Новгородской области информационных систем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и молодежной политики, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также систем, связанных с внедрением в регионе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».

«Вместе с соглашением подписана дорожная карта, в которую мы включили ряд пилотных проектов. Первый — это расширение системы контроля паводков. Они стали большой бедой для Новгородской области, особенно в последние годы. Нам нужны инструменты, позволяющие как можно раньше узнавать о подъеме воды. Следующий проект — система контроля уборки территории. И третий — система прогнозирования аварий на теплотрассах. Она позволяет определить участок трубы, который с наибольшей вероятностью прорвет и потратить деньги не на аварийное восстановление, а перейти к плановому предупреждению этих аварий. Следующее очень важное направление — система интеллектуального видеонаблюдения в рамках безопасного города. Это не только распознавание лиц и сравнение с базой опасных преступников, но и забытые вещи на вокзалах, въезжающий и выезжающий транспорт на территорию области. Система позволит сделать территорию, на которой мы с вами проживаем, намного безопаснее», — сказал заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

Также на встрече обсудили план работ по обустройству школ Новгородской области согласно федеральному цифровому стандарту. Контракт на эти работы заключен с «Ростелекомом» в начале месяца. До конца следующего года все здания школ будут оснащены видеонаблюдением, серверами для хранения данных и безопасным Wi-Fi, также предстоит достроить локальные сети.

«Наша компания имеет огромный опыт в сфере создания и интеграции сложных цифровых решений для органов власти. Сегодня использование современных ИТ-систем — необходимое условие для эффективного и качественного управления регионом. Подписанное соглашение, уверен, станет драйвером для расширения и углубления нашего долгосрочного сотрудничества с правительством Новгородской области. Наши совместные цифровые проекты помогут региону стать более технологичным и привлекательным для проживания и туризма, создадут комфортную и безопасную среду для людей, повысят эффективность управления регионом», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Весной 2021 г. «Ростелеком» по заказу правительства Новгородской области реализовал пилотный проект по организации системы мониторинга гидрологической обстановки и предупреждения паводков в Окуловском районе Новгородской области. Специалисты компании провели обследование возможных зон затопления, установили необходимое оборудование и создали систему с интеллектуальным управлением и возможностью интеграции в АПК «Безопасный город». Ранее в регионе были реализованы и другие крупные цифровые проекты.

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