НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совместимость и корректность их использования.

При построении ЦОД важно обеспечить безопасное хранение, резервное копирование и восстановление данных на основе проверенных решений. Использование «Акронис Защита Данных» в среде виртуализации ECP VeiL позволяет обеспечить бесперебойную работу сервисов и защиту данных ключевых приложений.

Платформа серверной виртуализации ECP VeiL разработки НИИ «Масштаб» — эффективное отечественное решение для создания виртуальной инфраструктуры предприятий на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На базе виртуальных машин ECP VeiL могут функционировать практически все распространённые бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Так же благодаря поддержке ECP VeiL технологии GRID потребители могут использовать «тяжелые» приложения и создавать «виртуальные конструкторские отделы». Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России (ЕРРП), в IV квартале 2021 года будет получен сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Акронис Защита Данных» — решение для резервного копирования и восстановления ИТ-систем любой сложности. Работает на предприятиях и в учреждениях любого размера — от малых и средних компаний до крупных корпораций. «Акронис Защита Данных» — отечественное решение, входит в Единый реестр ПО Минцифры России, имеет сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«Сейчас, когда тема внедрения комплексных отказоустойчивых отечественных решений становится все более актуальной, подтверждение совместимости наших продуктов является хорошим вкладом в общее развитие рынка российского программного обеспечения», - прокомментировал событие директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Денис Агеев.

«Развитие экосистемы отечественного системного ПО — одна из наших приоритетных задач, решение которой выгодно для всех: заказчики уверены в защите данных и в стабильной работе своей инфраструктуры, а рынок получает больше комплексных решений, отвечающих современным вызовам», — комментирует Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологического партнерства компании «Акронис инфозащита».