На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Новый вид сервиса запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования.

Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы; получить или компенсировать расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод; получить собаку – проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание; компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.

Информация о положенных технических средствах и услугах для реабилитации содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, которая составляется индивидуально для каждого человека с инвалидностью и учитывает его потребности.

«В рамках реализации суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на Госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«В сентябре 2021 года планируется расширение данной услуги. Сервис позволит через Госуслуги получать технические средства реабилитации, используя электронный сертификат. При оформлении заявления на ТСР достаточно будет выбрать соответствующую опцию», — рассказал замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

«Услуга по получению технических средств реабилитации является социально значимой. Совместно с Минцифры и Минтрудом России была проделана огромная кропотливая работа, которая позволит сделать услугу максимально понятной и удобной», — отметил ВРИО председателя Фонда социального страхования Алексей Поликашин.

Напомним, что реализация суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.