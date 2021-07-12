«ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения закупочных процедур в электронной форме. Соглашением предусмотрено взаимодействие сторон по развитию и использованию электронных сервисов и услуг электронной торговой площадки для реализации закупочной деятельности ФГУП «Росморпорт». Документ подписали генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов и генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

В июне Акционерное общество «ТЭК-Торг» успешно прошло отбор и вошло в перечень операторов электронных площадок для проведения закупок для ФГУП «Росморпорт», подтвердив свое соответствие требованиям Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предъявляемым к работе операторов электронных площадок, а также требованиям Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В ходе аудита проверка на соответствие требованиям законодательства коснулась функционала площадки, процесса взаимодействия с банками и контролирующими органами, уровня информационной безопасности.

«С февраля 2019 года ФГУП «Росморпорт» является одним из крупнейших заказчиков в секции интернет-магазин АО «ТЭК-Торг». На сегодняшний день проведено более трех тысяч закупок малого объема, - комментирует генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Подписание соглашения - важнейший шаг в развитии нашего дальнейшего сотрудничества. Основная задача «ТЭК-Торг» в рамках соглашения – обеспечение равного доступа всех участников закупок к электронным процедурам, непрерывности проведения этих процедур и стабильности функционирования задействованных программно-аппаратных средств. Наша компания несколько лет подряд входит в ТОП рейтинга агентства RAEX, основанного на результатах опроса крупнейших корпоративных участников рынка электронной торговли. Мы обладатели многочисленных наград за наивысшее качество услуг в области корпоративных закупок, техническую стабильность и скорость работы ЭТП, а также за наивысший уровень информационной безопасности».

В рамках соглашения ФГУП «Росморпорт» будет проводить закупки для своих нужд путем электронных торгов на базе электронной торговой площадки «ТЭК-Торг». Закупки будут осуществляться в формате конкурсов, открытых аукционов, запросов цен, котировок и предложений.

Взаимодействие сторон будет направлено на развитие конкуренции при осуществлении закупочной деятельности ФГУП «Росморпорт», на повышение уровня цифровизации процессов с использованием инфраструктуры площадки. Оно будет включать организацию информационного и консультационного сопровождения процесса закупок, а также реализацию совместных проектов по формированию новых услуг, в том числе финансовых сервисов, необходимых для оптимизации закупочной деятельности предприятия.

Также в планах – организация учебных мероприятий для специалистов закупочных подразделений ФГУП «Росморпорт», их действующих поставщиков и других потенциальных участников закупочных процедур.