CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Швабе» и РГСУ будут развивать проекты в области высоких технологий

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех и Российский государственный социальный университет (РГСУ) намерены развивать проекты и продукты на основе высоких технологий, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, а также аддитивного производства.

Соглашение о сотрудничестве заключили Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) Холдинга и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Совместные исследования и разработки сторон будут проходить на базе пяти технопарков вуза в Москве и Пятигорске.

В числе прочего совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы коснутся промдизайна, прототипирования, аддитивных технологий, 3D-моделирования и робототехники.

«Основанием для заключения соглашения стали высокий уровень образования в РГСУ по стандартам World Skills Hi-Tech, технопарки, оборудованные по последнему слову техники, квалификация и амбициозность преподавательского состава и учеников. Главная цель этой кооперации – вместе создать ряд новых высокотехнологичных решений и интегрировать их в производственную плоскость нашего предприятия с целью выпуска оптико-электронной гражданской продукции, включая телескопы, микроскопы и другие продукты с использованием новейших технологий», – сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

Наряду с совместными научными проектами стороны планируют также развивать проекты в области образования и бизнеса. В числе основных направлений предстоящего партнерства – создание глубоко детализированных интерактивных AR/VR-приложений с применением инструментов трехмерного моделирования, а также разработка передовых обучающих приложений, корпоративных тренажеров, иммерсивных выставок и соответствующего цифрового контента, равно как и цифровое проектирование с использованием CAD/CAM/CAE-инструментария. Здесь же – инжиниринговые проекты в области аддитивного производства: 3D-сканирование и 3D-печать с применением композитных материалов.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад

Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт

Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами

Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM

Как выбрать фильтр для воды: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Рассекречен облик новых смартфонов Apple