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«Автоматика» получит субсидию на разработку высокотехнологичного медицинского оборудования

ВНИИ «Вега», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подписал соглашение о получении субсидии от Минпромторга России в рамках постановления правительства №109 от 17 декабря 2016 г. Проект подразумевает создание медицинского комплекса для малоинвазивной хирургии, предназначенного для проведения малоинвазивных операций под контролем оптических приборов и ультразвуковых датчиков. Комплекс планируется разработать до конца 2023 г.

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии направлено на финансовое обеспечение части затрат на реализацию комплексного проекта «Разработка медицинского комплекса для малоинвазивной хирургии» в части создания научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Комплекс для малоинвазивной хирургии включает в себя блок диодного лазерного двухволнового коагулятора, ультразвуковой сканирующий блок с цветным допплеровским картированием, блок эндовидеосистемы, ультразвуковой допплеровский блок, радиоволновой хирургический аппарат, цифровой обрабатывающий блок, устройство отображения, панель управления и устройство электропитания. Особенностью комплекса является то, что все блоки объединены в общую систему с единой панелью управления, что делает устройство на 20 % дешевле, по сравнению с приобретением отдельных приборов, не связанных между собой.

«Комплекс для малоинвазивной хирургии позволяет решать широкий спектр медицинских задач. Он может быть использован в амбулаторных условиях и больших операционных. Данный проект не имеет аналогов ни в России, ни в мире, как по совокупности функциональных возможностей, так и по эргономике работы пользователя. Комплекс может быть интересен медицинским хирургическим учреждениям, а также частным клиникам с амбулаторной хирургией. Устройство может быть адаптировано под конкретные цели и задачи заказчика, а открытая архитектура позволит в перспективе легко модернизировать и расширять комплекс», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Области применения устройств – флебология, гинекология, проктология, косметология и общая хирургия.

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