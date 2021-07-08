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Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП

Разработка концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование в сетях АСУ ТП. Присвоение статуса ТОРП данной линейке оборудования подтверждает ее российское происхождение и позволяет компании принимать участие в проектах с соответствующими требованиями к телекоммуникационному оборудованию.

Статус ТОРП был присвоен согласно решению заседания Межведомственного экспертного совета от 3 июня 2021 года «О присвоении телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения».

Преобразователь протоколов Modbus TCP/RTU серии IG-RSE с расширенными возможностями позволяет объединить в единую вычислительную сеть Modbus-совместимое промышленное оборудование. Оно разработано для использования в сетях АСУ ТП предприятий и объектов автоматизации с высокими требованиями к отказоустойчивости сети и безопасности между Modbus Master (TCP) и Modbus Slave (RTU) устройствами.

«Линейка оборудования от АО «БПО «Прогресс» отвечает современным требованиям к эксплуатации на промышленных объектах и объектах автоматизации в сложных климатических условиях, а применение отечественного процессора исключает наличие незадекларированных функций. Присвоение статуса ТОРП линейке преобразователей протоколов также позволит получать приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ», – рассказал генеральный директор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров.

Преобразователь протоколов Modbus TCP/RTU разработан в АО «БПО «Прогресс», входящим в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех.

Статус оборудования российского происхождения подтверждает, что IG-RSE от АО «БПО «Прогресс» отвечает требованиям Приказа №1032/397 Минпромторга России от 17.08.2011 «Об утверждении параметров, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения».

Владимир Бахур

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