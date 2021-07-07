ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой

Федеральный провайдер цифровых сервисов «Транстелеком» (ТТК) и Донской государственный технический университет заключили контракт по предоставлению защищенных каналов связи.

Решение «Транстелекома» защитит информацию при передаче по открытым каналам связи, обеспечит конфиденциальность и целостность данных. Специалисты компании обеспечат комплексное решение: от разработки профиля нарушителя и подбора класса защиты до предоставления защищенного VPN.

Использование информационного продукта от «Транстелекома», оказывающего услуги VPN с криптозащитой на своих мощностях, целесообразно с экономической точки зрения. Исчезает необходимость вкладывать средства в оборудование, получать лицензии, содержать штат специалистов по настройке и поддержке системы шифрования информации.

«С ДГТУ нас связывают давние партнерские отношения. Ряд решений ТТК уже работают в университете, наши специалисты участвуют в мероприятиях вуза, делятся опытом и наработками с коллегами, изучают потребности и предлагают интегрированные решения из продуктовой линейки компании», – отметил директор макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» Виталий Соловьев.

«Для университета информация, наработки его ученых – крайне дорогостоящие и уникальные данные. Мы не можем допустить их утерю или неконтролируемую передачу. Плюс есть требования регулятора в лице государства, которое обязывает защищать конфиденциальную информацию, персональные данные, государственные автоматизированные системы. Поэтому остановили выбор на крупном федеральном провайдере, компании «Транстелеком», обладающей необходимыми компетенциями и специалистами в области криптозащиты информации», – сказал проректор по стратегическому и цифровому развитию ДГТУ Андрей Мозговой.