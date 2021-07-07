ЦРПТ разработал справочный центр для бизнеса по работе в системе маркировки

Центр развития перспективных технологий разработал и запустил справочный центр, который поможет бизнесу найти ответы на вопросы о маркировке товаров и особенностях работы с ними. Сервис будет интегрирован с приложением «Честный ЗНАК.Бизнес» и позволит упростить работу предпринимателей в системе маркировки. В настоящее время справочный центр функционирует в beta-режиме.

База знаний включает в себя часто задаваемые вопросы на вебинарах и в службу поддержки, статьи, инструкции, методические рекомендации.

В следующих обновлениях в справочном центре появятся обучающие программы с дальнейшим тестированием, форум, где можно будет обсудить вопросы, связанные с маркировкой, партнерские разделы и блоги экспертов маркировки. В Справочном центре можно будет задать вопрос эксперту маркировки и получить на него ответ. Например, модуль жизненных ситуаций будет содержать конкретные примеры, как вывести остатки, промаркировать товары и осуществить приемку или отгрузку маркированного товара.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сказал: «Центр развития перспективных технологий заинтересован в том, чтобы бизнесу было комфортно подключаться к системе маркировки и работать в ней. Мы регулярно дорабатываем инструменты и разрабатываем новые сервисы, которые упрощают процессы производства и оборота маркированных товаров и снижают издержки предпринимателей. Новая разработка ЦРПТ позволит быстро интегрироваться в маркировку и поможет определить последовательность действий участников оборота для выполнения операций в системе «Честный знак»».

Ранее ЦРПТ запустил мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес» для участников оборота маркированных товаров. Эта разработка позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, а также оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе. Также благодаря сервису бизнес может оптимизировать процессы работы с использованием мобильного сканера. Он сокращает пользовательский сценарий для создания документа, позволяет подписывать документ и отправлять его в систему мониторинга товаров, а также снижает вероятность ошибок участника оборота при подаче сведений в систему. Помимо этого, приложение позволяет принимать входящие универсальные передаточные документы (УПД) через электронный документооборот ЭДО.Лайт, в том числе сканировать и принимать маркированные товары, формировать файлы расхождения и отправлять его на почту, в мессенджер или файловое хранилище. Также в мобильное приложение интегрирован чат-бот с элементами искусственного интеллекта, который максимально сокращает время ожидания ответа при обращении в техническую поддержку ЦРПТ по типовым вопросам. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.