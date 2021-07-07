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ИТ в госсекторе
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На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей

За 9 лет работы регионального портала количество зарегистрированных пользователей достигло 7 миллионов человек. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Национальная цель проекта «Цифровая экономика РФ» – это цифровая трансформация. Одним из основных индикаторов повсеместной цифровой трансформации являются госуслуги. Сегодня на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось более 7 млн пользователей – цифра, близкая к численности населения региона. Это показывает, насколько цифровые сервисы востребованы жителями. В Подмосковье на портале в электронном виде предоставляется 205 услуг. В этом году запланированы оптимизация и перевод в «цифру» более чем 100 услуг», – отметил Максим Рымар.

В Подмосковье работа по повышению доступности государственных услуг населению активно ведется с 2012 года по поручению губернатора. За последние 3 года было оцифровано порядка 60 услуг для жителей и бизнеса. С 2018 года количество обращений за услугами через региональный портал выросло в 2 раза – с 2,2 млн в год до 4,3 млн.

В первом полугодии 2021 года жители Подмосковья чаще всего обращались за услугами по выдаче социальных карт (400 тыс. обращений), записи в кружки и секции (306 тыс.), в школу (162 тыс.), прикреплению к поликлинике (119 тыс.), а также записи на ЕГЭ (88 тыс.).

В 2021 году будут переведены в электронный вид новые социальные услуги: присвоение квалификационных категорий медикам, ежемесячное пособие детям-инвалидам, оказание экстренной социальной помощи.

Свою роль в развитии и распространении портала госуслуг играет МФЦ Подмосковья. На территории МФЦ действуют смарт-офисы, где заявители могут самостоятельно оформить услуги, предоставляемые на региональном портале и портале федеральных услуг и сервисов. В случае необходимости сотрудники офиса консультируют жителей по вопросам получения услуг, а также обучают навыкам работы с электронными сервисами.

Владимир Бахур

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