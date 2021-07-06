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«Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города

«Сименс» и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры изучат перспективы цифровизации для стратегического развития Екатеринбурга. Для этого «Сименс» и Администрация города создадут информационно-консультационную систему взаимодействия на основании заключенных договоренностей. Свои подписи под документом поставили глава администрации города Екатеринбурга Алексей Орлов и президент «Сименс» в России Александр Либеров.

Стороны займутся проработкой инновационных энергоэффективных технологий в процессах проектирования и строительства объектов инфраструктуры и промышленности. Это позволит снизить выбросы СО2, будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, инфраструктуры цифрового производства на промышленных предприятиях города, а также строительству объектов энергогенерации и эффективному распределению электроэнергии и управлению зданиями и сооружениями на основе интеллектуальных сетей.

Соглашение предусматривает привлечение в Екатеринбург наиболее современных инновационных технологий и их дальнейшее внедрение для модернизации экономики и развития системы «умного города».

«Мы очень рады заключить партнерское соглашение с Администрацией Екатеринбурга. Город входит в число важнейших промышленно-производственных центров России, поэтому применение инновационных решений и технологий на предприятиях Екатеринбурга стало требованием времени. Мы уверены, что заключенные договоренности станут значимым шагом на пути к цифровому будущему», - говорит Александр Либеров.

Владимир Бахур

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