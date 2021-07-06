CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Робот ускорил предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам

В Департаменте городского имущества Москвы автоматизировали прием и обработку заявлений, которые поступают через портал mos.ru. Теперь между получением запросов от жителей и передачей их в нужный отдел проходит несколько секунд.

Ускорить работу с обращениями помогла технология RPA (robotic process automation). Это роботизированная программа, которая умеет копировать простые однотипные действия специалистов. Она может работать с папками, файлами, электронной почтой и различными информационными системами.

«Технология позволила снять со специалистов часть однообразных простых задач и ускорить предоставление услуг жителям. Например, заявления на сверку расчетов по финансово-лицевым счетам ранее поступали секретарю приемной. Он пересылал их начальникам отделов, а они — исполнителям. Все это неизбежно требовало времени. Сейчас заявления за считаные секунды распределяет робот», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Дереляк.

Помимо распределения запросов, RPA-робот помогает обрабатывать входящую корреспонденцию и записывать жителей на онлайн-консультации. После получения списка консультаций программа автоматически создает онлайн-конференции и рассылает заявителям письма со ссылками для входа и другой необходимой информацией.

«Департамент городского имущества ведет системную работу по совершенствованию цифровых возможностей и создает новые удобные сервисы. Многие услуги и процессы уже удалось перевести в онлайн-формат. Например, в цифровом виде проводят все этапы реализации городского имущества. К концу 2021 года все наши госуслуги будут представлены в электронном виде. Внедрение новой технологии — роботизированной автоматизации процессов — помогло снизить объем рутинной работы, высвободив время для решения более важных задач», — подчеркнул заместитель руководителя Департамента городского имущества Антон Михеев.

Внедрением RPA занимается специальная команда роботизации Департамента информационных технологий города Москвы. С 2019 года она разработала и ввела в эксплуатацию уже 34 робота для органов исполнительной власти столицы. Благодаря этому удается экономить более 2,5 тысячи часов рабочего времени в месяц.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Жаловаться на госзакупки теперь можно будет только онлайн

Россиянам от рождения будут выдавать цифровые генетические паспорта

Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews

«Почту России» поймали на «неосновательном обогащении» в 200 миллионов за счет ИТ-компаний

Госуслуги можно будет получать в приложениях банков и мобильных операторов

Путин включил информбезопасность в число приоритетов Стратегии национальной безопасности России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика

Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще

CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Microsoft создала виртуального помощника программиста