Робот ускорил предоставление услуг и сервисов по имущественно-земельным вопросам

В Департаменте городского имущества Москвы автоматизировали прием и обработку заявлений, которые поступают через портал mos.ru. Теперь между получением запросов от жителей и передачей их в нужный отдел проходит несколько секунд.

Ускорить работу с обращениями помогла технология RPA (robotic process automation). Это роботизированная программа, которая умеет копировать простые однотипные действия специалистов. Она может работать с папками, файлами, электронной почтой и различными информационными системами.

«Технология позволила снять со специалистов часть однообразных простых задач и ускорить предоставление услуг жителям. Например, заявления на сверку расчетов по финансово-лицевым счетам ранее поступали секретарю приемной. Он пересылал их начальникам отделов, а они — исполнителям. Все это неизбежно требовало времени. Сейчас заявления за считаные секунды распределяет робот», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Дереляк.

Помимо распределения запросов, RPA-робот помогает обрабатывать входящую корреспонденцию и записывать жителей на онлайн-консультации. После получения списка консультаций программа автоматически создает онлайн-конференции и рассылает заявителям письма со ссылками для входа и другой необходимой информацией.

«Департамент городского имущества ведет системную работу по совершенствованию цифровых возможностей и создает новые удобные сервисы. Многие услуги и процессы уже удалось перевести в онлайн-формат. Например, в цифровом виде проводят все этапы реализации городского имущества. К концу 2021 года все наши госуслуги будут представлены в электронном виде. Внедрение новой технологии — роботизированной автоматизации процессов — помогло снизить объем рутинной работы, высвободив время для решения более важных задач», — подчеркнул заместитель руководителя Департамента городского имущества Антон Михеев.

Внедрением RPA занимается специальная команда роботизации Департамента информационных технологий города Москвы. С 2019 года она разработала и ввела в эксплуатацию уже 34 робота для органов исполнительной власти столицы. Благодаря этому удается экономить более 2,5 тысячи часов рабочего времени в месяц.