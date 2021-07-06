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Безопасность ИТ в госсекторе
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Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО

Решение Alertix российского разработчика ПО NGR Softlab включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Alertix – третий продукт компании NGR Softlab, который зарегистрирован в Едином реестре отечественного ПО. Программному обеспечению присвоен номер 2021612428 по основному классу «Системы мониторинга и управления» и дополнительному классу «Средства поддержки принятия решений (DSS)».

Платформа Alertix представляет собой универсальный инструмент для сбора и обработки данных, поиска и автоматического сигнатурного обнаружения нежелательных событий или их комбинаций, а также визуализации динамики и значений хранимых данных. Решение может быть использовано для управления журналами ИТ-систем (LM), ИТ- и ИБ-мониторинга (SOC, NOC), поддержки процессов управления изменениями и любых других процессов, требующих поддержки принятия решений на основе данных.

Платформа Alertix проектировалась и разрабатывалась для оказания коммерческих услуг SOC по требованиям опытных аналитиков ИБ. Первичными целями разработки являлось обеспечение действительно оперативного и удобного инструментария поиска по большим массивам данных, позволяющего снизить длительность процессов расследования и сбора необходимых фактов.

«NGR Softlab зарегистрировала все три своих продукта в реестре отечественного ПО. Для нас это событие является важным этапом в рамках долгосрочной стратегии усиления присутствия и достижения лидерства на российском рынке ИБ-решений, на который мы ориентированы в первую очередь. Компания стремится анализировать тренды и предвосхищать потребности клиентов, противостоящих современным вызовам информационной безопасности», – сказал генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов.

Ранее решение Infrascope класса PAM NGR Softlab было внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Первым продуктом компании, включенным в Реестр отечественного ПО, стала аналитическая платформа Dataplan для решения прикладных бизнес-задач с помощью инструментов Big Data и алгоритмов машинного обучения.

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