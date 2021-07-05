Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие и укрепление сотрудничества в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон для формирования эффективной системы государственного управления в рамках развития цифровой экономики в регионе с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

«Челябинская область заинтересована в расширении сотрудничества с федеральными ИТ-компаниями. В частности, в рамках национального проекта "Образование" на базе Челябинского радиотехникума была открыта мастерская "ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С:Предприятие 8". В 2020 году на Национальном чемпионате WorldSkills по одноименной компетенции наш южноуралец Никита Попов получил медаль за высокий профессионализм. Сотрудничество с компанией 1С, известной во всем мире своими решениями, позволит Челябинской области повысить эффективность работы государственных учреждений, сделать наших выпускников более конкурентоспособными, даст старт внедрению новых цифровых сервисов, делающих жизнь людей комфортнее», - прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«У фирмы "1С" имеется опыт успешной реализации облачных систем регионального масштаба, которые охватывают тысячи учреждений. Централизованные облачные решения позволяют повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств. Самое ценное, что дает переход на ведение учета в едином облаке, - данные централизуются, больше не надо "выпрашивать" отчеты у подведомственных учреждений. Руководство региона имеет актуальную и достоверную информацию для принятия управленческих решений», - отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая разработку программ подготовки IT-специалистов, обучение новым компетенциям преподавателей учебных заведений, предоставление студентам возможности прохождения практики в организациях-партнёрах фирмы «1С» в Челябинской области.