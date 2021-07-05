Портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя

На Портале поставщиков появилась опция определения региона. Это дает возможность всем пользователям портала экономить время на поиске необходимой информации и быстрее находить решения для своих задач.

«Благодаря внедрению новых сервисов и расширению возможностей региональных партнеров Портал поставщиков становится все более востребованным. Только в прошлом году число поставщиков на портале увеличилось более чем на 20 процентов, а сумма закупок — на 35 процентов. На сегодняшний день на портале работают поставщики со всей страны и заказчики из 37 регионов, включая Москву. Благодаря возможности определения региона информация на Портале поставщиков автоматически адаптируется под потребности конкретного пользователя. Это позволяет порталу быть еще более удобным и эффективным инструментом для работы с закупками», — рассказал руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

В зависимости от местоположения пользователя, портал отобразит предложения по товарам, работам и услугам поставщиков, находящихся рядом, автоматически установит фильтры по региональной принадлежности в едином реестре закупок, реестре контрактов, в каталогах товаров, работ и услуг, а также при подаче ценового предложения. Чтобы увидеть все доступные варианты, достаточно отменить фильтр по региону, геопозиционирование при этом сохранится.

Если пользователь не авторизован на портале, регион определится по его местонахождению. Авторизованным пользователям портал предложит регион по месту регистрации его компании или учреждения. В обоих случаях у пользователя есть возможность согласиться с предложенным вариантом, нажав на кнопку «Да, верно» или изменить локацию, выбрав кнопку «Выбрать другой».

«Портал постоянно развивается, дополняется новыми сервисами. Важно, что команда не останавливается на достигнутом и постоянно ищет новые решения. Так, совсем недавно в Новосибирске прошел хакатон, посвященный проблематике выявления недопустимого контента на Портале поставщиков, в котором приняли участие 32 команды. И по его результатам уже сейчас идет активная работа по проработке решений участников для их дальнейшей реализации на портале», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13 процентов. В качестве поставщиков на портале зарегистрировались порядка 226 тысяч предпринимателей со всей страны. 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит уже более 1,2 миллиона наименований.

Кроме того, портал поставщиков фактически выполняет роль маркетплейса, который дает возможность пользователям продвигать свою продукцию и бренд как внутри площадки, так и на сторонних ресурсах. Для этого достаточно заполнить необходимые поля в профиле организации, который представляет собой полноценный сайт-визитку. Ссылки на сайты-визитки можно использовать, например, в контекстной рекламе или в социальных сетях.