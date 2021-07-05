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На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР

На портале госуслуг заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с ПФР.

Заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР доступно на «Госуслугах». С помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной службы и так далее.

Периоды работы учитываются в лицевом счете у каждого гражданина России в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим будущий размер пенсии зависит от корректности записей о вашей трудовой деятельности, отраженные на индивидуальных лицевых счетах.

В случае если работодатель не подал информацию или подал некорректную информацию о периоде работы, можно направить электронное заявление на корректировку данных, при необходимости гражданина попросят представить подтверждающие документы лично.

Помимо этого, на расчет пенсии влияют иные периоды деятельности (уход за детьми и инвалидами, служба в армии и т.д.), о которых граждане также могут сообщить в ПФР, используя сервис.

«Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на «Госуслуги». По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более 3 млн граждан нашей страны», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«От корректности записей в индивидуальном лицевом счёте в ПФР напрямую зависит размер будущей пенсии гражданина. Данный сервис позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости. Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее использования», — отметил председатель правления ПФР Андрей Кигим.

Работа по переводу всех услуг и сервисов ПФР на «Госуслуги» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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