CityTech-решения стали неотъемлемой частью жизни москвичей

Департамент информационных технологий города Москвы и портал ICT.Moscow провели многостороннее исследование столичных CityTech-сервисов и решений. К CityTech-решениям авторы исследования относят цифровые сервисы, направленные на улучшение жизни жителей больших городов.

В ходе исследования был проведен опрос москвичей и создана динамическая карта-навигатор по столичным CityTech-решениям, на которую нанесено порядка 400 коммерческих, государственных и муниципальных проектов в 15 категориях: финансовые сервисы, сервисы городской и транспортной мобильности, решения для получения государственных и муниципальных услуг, медицинские сервисы и другие. Карта регулярно обновляется и показывает актуальный срез цифровых решений, представленных в Москве. Она будет полезна как для профессионалов — разработчиков, журналистов, аналитиков, которые смогут изучить опыт других и добавить свое решение, так и жителям Москвы, чтобы найти для себя новые удобные сервисы.

«По сути, концепция CityTech – это принципиально новая модель взаимодействия человека с городом. Сегодня московская цифровая экосистема – это уже не просто госуслуги, это масштабный комплекс сервисов, которые доступны горожанам в режиме 24/7 на едином ресурсе и помогают им решить практически любой бытовой вопрос, от управления домом и получения медицинской помощи до организации досуга и планирования путешествий», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Опрос жителей мегаполиса показал, что подобные цифровые решения стали неотъемлемой частью повседневной жизни москвичей. Среди ключевых преимуществ использования CityTech-сервисов 78% москвичей выделяют экономию денег, а 64% респондентов готовы полностью перейти на использование CityTech-сервисов для решения повседневных задач. В 2019 году доля москвичей, готовых к полному переходу на цифровые сервисы, среди пользователей экосистем составляла 53%.

После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, те, кто уже пользуются CityTech-сервисами, планируют продолжать их использовать и далее. Согласно опросу, в настоящее время 59% респондентов пользуются решениями и сервисами CityTech несколько раз в неделю (22% — каждый день, 37% — реже).

Авторы исследования выяснили, что основным драйвером использования СityTech-сервисов и решений является возможность сэкономить деньги — это ключевое преимущество для 78% опрошенных. Экономия времени и удобный доступ в любое время и любом месте очень важны для 73% москвичей в каждом случае.

Около 2% респондентов указали, что не пользуются CityTech-сервисами и решениями. Основным барьером для использования таких решений они назвали привычку разбираться с возникающими проблемами лично. Кроме того, некоторые опасаются сбоев при оплате, ведущих к потере денежных средств.