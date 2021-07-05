«Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») подписало соглашение с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) о взаимодействии при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В рамках соглашения планируется информирование клиентов «Билайн» о сроках проведения переписи и возможности принять участие в ней в онлайн-режиме с помощью приложения «Мой Билайн».

Всероссийская перепись населения запланирована на осень 2021 г., она впервые пройдет в цифровом формате и ознаменует собой окончание «бумажной» эпохи. Для удобства пользователей в условиях пандемии и в целях обеспечения безопасной передачи персональных данных в интерфейсе приложения «Мой Билайн» будет организован переход на страницу портала «Госуслуги». После прохождения абонентом авторизации у него появится возможность заполнить анкету переписи в цифровом формате.

Участникам будет дополнительно предоставлена возможность использования услуг «Куб» и «Билайн ТВ». Подробности об условиях их подключения дополнительно проанонсируют на сайте Всероссийской переписи.

Также в рамках кампании, проводимой Росстатом, «Билайн» разместит информационные материалы о переписи на своих ресурсах. Это позволит донести до жителей страны сведения о порядке и возможности прохождения процедуры в онлайн-режиме, что минимизирует риски для здоровья.

«Для нас участие в развитии сервисов цифрового государства, в том числе цифрового сбора статистики — это инвестиция в комфортную среду. Мы уверены, что возможность принять участие в переписи населения в онлайн-режиме позволит не только привлечь большее количество людей, но и повысить качество полученных данных, а также сделать процесс их сбора максимально удобным для граждан. Мы также планируем масштабную информационную кампанию, в рамках которой разъясним важность участия в переписи и ценность тех сведений, которые в результате получит Росстат. Уверен, что за счет работы с нашей многомиллионной абонентской базой мы сможем существенно увеличить репрезентативность данных о населении России», — сказал Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками «ВымпелКом».

Напомним, что ранее в переписи населения России использовался только традиционный способ личного общения с волонтерами и сотрудниками Росстата. Последняя Всероссийская перепись населения проходила в 2010 г. В 2018 г. Росстат провел пробную перепись, охватившую порядка 550 тыс. человек. Тестировались электронные средства заполнения анкет — планшеты со специализированным программным обеспечением и доступ к порталу «Госуслуги».