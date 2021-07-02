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Предприятие «Росэлектроники» и Санкт-Петербургский политехнический университет создадут новую научную лабораторию

НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и Санкт-Петербургский политехнический университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области научно-технического сотрудничества. Стороны договорились об открытии новой научной лаборатории, совместной разработке проектов, а также целевой подготовке студентов с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

В ходе торжественной церемонии подписи под документом поставили генеральный директор НПО «Импульс» Сергей Вилков и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской. Соглашение предусматривает сотрудничество в области научно-технических, образовательных и инновационных проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, включая разработку, продвижение и внедрение перспективных приборов, материалов, систем и методов управления, современных информационных технологий.

Важным аспектом совместной деятельности станет подготовка кадрового резерва предприятия из числа молодых специалистов, обладающих соответствующими компетенциями в области высокотехнологичных производств. Для этого будет проводиться целевая подготовка студентов по основным и дополнительным образовательным программам, а также переподготовка и повышение квалификации, обучение в магистратуре и аспирантуре СПбПУ сотрудников НПО «Импульс» и его партнеров.

«Это важный шаг по развитию научно-технического сотрудничества с одним из ведущих вузов России. Создание нового совместного центра компетенций направлено на совершенствование перспективных продуктов и систем, а также на расширение направлений прикладного применения научных разработок СПбПУ в отечественной промышленности», - отметил генеральный директор НПО «Импульс» Сергей Вилков.

Для подготовки практико-ориентированных специалистов планируется привлечение студентов к проектной и исследовательской деятельности, а также прохождение ими всех видов практик и дипломного проектирования на предприятии с использованием высокотехнологичного оборудования.

«НПО «Импульс» для нас очень интересная с точки зрения взаимодействия организация. Сегодня у нас есть и радиофизики, и компьютерщики, и специалисты в области кибербезопасности, систем навигации, управления, микроэлектроники, метеорной связи, а также цифрового проектирования и моделирования. Прочные связи нашего университета с предприятиями реального сектора экономики позволяют нам решать самые передовые и перспективные исследовательские и кадровые задачи цифровой экономики», - заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской.

НПО «Импульс» более 60 лет специализируется на разработке, опытном производстве и сопровождении специальных территориально распределенных информационно-управляющих систем для Вооруженных сил РФ. Сегодня предприятие активно занимается развитием гражданскую продукции в рамках диверсификации производства.

Владимир Бахур

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