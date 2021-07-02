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Портал госуслуг Подмосковья поможет жителям разобраться в оформлении лесной амнистии

С 1 июля 2021 г. по услуге «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» запущен новый сервис, позволяющий жителям Подмосковья в режиме онлайн проверить, находятся ли земельные участки на территории лесного фонда или на границе с ним.

«После запуска услуги по лесной амнистии в 2018 г. на региональном портале госуслуг было подано более 25 тыс. заявлений. Благодаря оцифровке данных о лесах Подмосковья нам удается привести в соответствие сведения из лесного реестра и реестра недвижимости. Теперь и собственник земли может самостоятельно проверить, имеются ли наложения его земельного участка на земли лесного фонда, еще в процессе оформления заявки на услугу. Если пересечений не обнаружится, сервис сразу выдаст предупреждение, и заявителю не придется ждать результата оказания услуги», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В 2017 г. был подписан закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров», который стал называться «лесная амнистия». Согласно этому закону, если участок значится и в лесном реестре, и в едином государственном реестре недвижимости, то принадлежность участка устанавливается на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право гражданина на землю.

Услуга Мособлкомлеса «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков» на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

На этапе заполнения заявления на предоставление услуги собственник земли вводит кадастровый номер участка. Сервис автоматически проводит проверку. Если пересечений с землями лесного фонда не обнаружится, сервис выдаст предупреждение о том, что результатом оказания государственной услуги будет отказ. Заявителю будет предложено получить официальную справку с помощью сервиса «Пересечение границ земельных участков» на главной странице портала госуслуг Подмосковья.

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