Искусственный интеллект применяется в каждом шестом проекте Москвы

Цифровизация Москвы помогает сделать город более комфортным для жителей, а также решать современные управленческие задачи. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, передовые технологии сегодня лежат в основе всех управленческих процессов — от контроля уборки мегаполиса до планирования и строительства новых кварталов и станций метро.

ИТ-разработки позволяют повысить эффективность городских служб и инфраструктуры. Они применяются в столице во всех ключевых сферах — от государственных услуг, здравоохранения и транспорта до градостроительства, ЖКХ и обеспечения безопасности.

«Цифровые решения полезны как с точки зрения развития Москвы в целом, так и с точки зрения отдельных управленческих задач. Например, перевод госуслуг в электронный вид делает более комфортной жизнь горожан, онлайн-инструменты для бизнеса помогают нам совершенствовать деловой климат. А, допустим, использование искусственного интеллекта в видеоаналитике позволяет профильным службам следить за чистотой дворов и улиц, выявлять неубранный снег, ямы на дорогах», — отметила Наталья Сергунина.

Более 40 раз цифровые проекты Москвы отмечали на международном уровне за инновационность и востребованность. Искусственный интеллект применяется при реализации каждого шестого городского проекта. В результате повышается качество и скорость обслуживания москвичей.

Искусственный интеллект (распознавание и синтез речи) активно используются в Общегородском контакт-центре. Голосовой помощник отвечает за обработку распространенных вопросов горожан, что снижает нагрузку на операторов и сокращает время ожидания на линии. Выслушав вопрос, робот ищет ответ в базе и озвучивает его звонящему. Кроме того, он умеет принимать показания счетчиков воды и заявки в Единый диспетчерский центр.

Во всех городских поликлиниках работает система поддержки принятия врачебных решений: на основе жалоб пациента искусственный интеллект подбирает наиболее вероятный диагноз. Во время пандемии искусственный интеллект стал надежным подспорьем для врачей при постановке диагноза и назначении лечения. Технологии компьютерного зрения анализируют снимки и информируют о возможных патологиях. Этот инструмент помог медикам справиться с огромным числом КТ-исследований.

Для обеспечения безопасности сотрудники правоохранительных органов используют видеоаналитику. Городская система видеонаблюдения — надежный помощник в расследовании правонарушений.

Электронная система межведомственного взаимодействия обеспечивает госорганам доступ более чем к 390 видам документов — справкам, выпискам и другим сведениям, необходимым для оказания городских услуг жителям. Горожане не тратят время на самостоятельный сбор бумаг.

Крупнейший цифровой архив Москвы, состоящий более чем из 27 миллионов записей актов гражданского состояния, позволяет получить нужный документ в любом ЗАГСе России.

Технологичный помощник при городском планировании — цифровой двойник столицы. В его основе лежит фотограмметрическая модель города и архив панорам московских улиц. Визуальная картина дополняется подробными характеристиками зданий и сооружений. Поэтому прогнозирование, например при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает различные сценарии и максимальный набор параметров.