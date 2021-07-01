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На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников

«С 1 июля 2021 г. на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно. Для подачи сведений через портал необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Услуга «Представление сведений о работниках ЮЛ и ИП по организации проведения прививок» доступна на региональном портале в разделах «Гражданам», «Бизнесу».

Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП, в зависимости от формы собственности. Инструкции по созданию учетной записи для юридических лиц размещены на федеральном портале госуслуг.

Для предоставления сведений о привитых и переболевших сотрудниках используется специальная форма, которую можно скачать при заполнении электронного заявления. В форме необходимо указать данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер паспорта или патента (для иностранных граждан), номер телефона сотрудника. Если сотрудники организации – водители такси, то нужно указать также номер разрешения на работу такси, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором работает водитель.

Представленные сведения подлежат проверке Министерством здравоохранения Московской области. Проконсультироваться по вопросу предоставления сведений можно по номеру единой горячей линии по коронавирусу 122.

Напомним, руководителям компаний в Московской области необходимо организовать проведение вакцинации от коронавируса не менее 60% от общей численности работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля 2021 г., и до 15 августа 2021 г. – вторым компонентом вакцины.

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