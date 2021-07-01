CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

На Госуслугах можно оформить новые социальные выплаты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Право на назначение пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или фактического проживания заявителя.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе

Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021

Как меняется уровень цифровизации в России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Microsoft создала виртуального помощника программиста