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Интеграция ИТ в госсекторе
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В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса»

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области.

На первом этапе реализации «Безопасный город» был внедрен в четырех пилотных муниципальных образованиях: городах Нижний Новгород, Бор, Дзержинск и Городецком муниципальном районе. В общей сложности в них проживает 1,6 млн человек. В контур информационного взаимодействия на региональном уровне вошло 29, а на муниципальном — 44 организации и ведомства.

На базе АПК «Безопасный город» в единое информационное пространство было интегрировано 16 действующих информационных систем Нижегородской области, включая систему мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров, систему мониторинга инженерных сооружений, систему видеонаблюдения и другие. Решение позволяет автоматизировать и повысить оперативность взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) с дежурно-диспетчерскими службами и организациями муниципального образования.

В качестве программного ядра комплекса «Безопасный город» Нижегородской области используется цифровая платформа t.hip (Гелиос) компании «КорКласс». Комплексное программное решение позволяет фиксировать происшествия и организовывать мероприятия по устранению их последствий, опираясь на статистические данные и прогнозы.

АПК пилотировался в регионе в течение года и за это время сумел продемонстрировать свою эффективность. Как сообщалось ранее, только за 2020 г. с помощью средств видеонаблюдения системы «Безопасный город» в Нижнем Новгороде было раскрыто 265 преступлений — в четыре раза больше чем годом ранее.

«Группа компаний “Ростелеком” много лет специализируется на внедрении программно-аппаратных комплексов “Безопасный город”. Всего наши решения уже используют 15 субъектов РФ и 46 муниципальных образований. Главная задача АПК — повышение уровня общественной безопасности за счет улучшения взаимодействия и координации разных ведомств, что помогают достигать современные цифровые технологии. Комплексное решение “Безопасный город” обеспечивает мониторинг, прогнозирование, предупреждение и ликвидацию различных угроз — природных или техногенных ЧС, правонарушений. Практика эксплуатации АПК наглядно показывает повышение уровня общей безопасности и более эффективную организацию работы по ликвидации возникающих угроз», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Согласно постановлению Правительства региона «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”», оператором АПК утвержден департамент региональной безопасности Нижегородской области, оператором инфраструктуры и ИТ-безопасности — министерство информационных технологий и связи региона, а администратором системы и специализированного программного обеспечения — «Центр координации проектов цифровой экономики».

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