Правительство России и Ростех дали старт разработке комплексного решения для сетей 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и госкорпорация Ростех подписали договор о предоставлении субсидии для реализации соглашения по развитию технологий связи пятого поколения (5G). Оно позволит создать в России отечественное комплексное решение мобильной связи пятого поколения. Объём бюджетных инвестиций в виде имущественного взноса Российской Федерации в Ростех составит 21,463 млрд рублей до 2024 года.

Финансовое обеспечение предоставляется Ростеху для разработки системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска. Соглашение также предполагает организацию Корпорацией софинансирования в соотношении не менее «один к одному». В соответствии с дорожной картой будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть (ядро сети). Для этого Ростех создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. Кроме того, в России будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G.

«Технологии мобильной связи - основа цифровой экономики. Поэтому крайне важно, чтобы Россия обладала собственными решениями в области 5G и последующих поколений. Соглашение с Ростехом, как лидером среди российских технологических компаний, поможет консолидировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 году отечественное комплексное решение 5G. Согласно «Дорожной карте», инвестиции в проект составят около 43 млрд рублей, из них 21,463 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета», – заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Предоставляемые средства направлены на финансовое обеспечение расходов Госкорпорации на выполнение мероприятий «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения», за выполнение которых отвечает Корпорация. Все затраты средств бюджетных инвестиций будут подлежать расширенному казначейскому сопровождению, что обеспечит прозрачность их расходования.

«Проект по созданию современных отечественных решений в области мобильной связи в столь короткие сроки - один из главных вызовов, стоящих перед Ростехом. Финансовое обеспечение позволит заложить основу для появления в нашей стране новой индустрии в области мобильных технологий, создать в России высокотехнологичные рабочие места, обучить, вырастить и сохранить высококвалифицированные инженерные кадры и увеличить экспортный потенциал в самой современной области высоких технологий», – сообщил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Дорожная карта» развития 5G в России, разработанная Ростехом в рамках соглашения с Правительством РФ, закрепляет за Корпорацией ответственность за разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G/IMT-2020.