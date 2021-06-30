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НИИ «Восход» запустил в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»

НИИ «Восход», стратегический партнер государства в сфере информационных технологий, завершил проект по запуску в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ФГИС ЕРКНМ). Проект реализован по заказу Генеральной прокуратуры РФ.

Новый единый реестр, призванный повысить прозрачность сферы контроля, начнет работать с 1 июля 2021 года.

ФГИС ЕРКНМ поддерживает совместную работу контролеров и прокуроров в ходе планирования и согласования контрольно-надзорных мер. Для инициирования проверок контролерам потребуется вносить запланированные и внеплановые мероприятия в реестр.

Система обеспечивает доступ пользователю со стороны надзорных органов в личный кабинет и возможность работы с паспортами, списками и планами контрольных (надзорных) мероприятий, с шаблонами и статусами их загрузок. Также ресурс содержит новости об обновлениях в сфере контрольно-надзорного законодательства и изменениях в системе.

Единый реестр взаимодействует с внешними информационными системами через СМЭВ, передает данные посредством REST API. Благодаря этому предприниматели – проверяемые лица и организации – смогут отслеживать данные о проведенных или планируемых проверках в личном кабинете на портале Госуслуг.

ФГИС ЕРКНМ имеет единую авторизацию с ФГИС «Единый реестр проверок», на базе которого создана новая система. Это позволит представителям контрольно-надзорных органов не проходить процедуру регистрации повторно.

Новая информационная система обеспечит прозрачность проводимых контрольно-надзорными органами мероприятий по пресечению выявленных нарушений, позволит вести учет решений и действий должностных лиц и органов контроля, а также повысит эффективность взаимодействия контрольно-надзорных органов и органов прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных или надзорных мероприятий.

«За многолетний опыт внедрения и сопровождения государственных информационных систем НИИ "Восход" накопил технологические и методические наработки, которые позволяют нам создавать решения и платформы, способные работать с большим числом пользователей и обеспечивать качественный обмен данными с другими системами, – отметил Дмитрий Клочков, первый заместитель директора НИИ «Восход». – Мы сделали все возможное, чтобы реализовать такую ответственную задачу до 1 июля – в установленные сроки проекта».

Система создана по принципу микросервисной архитектуры, что позволяет быстро адаптировать ее к изменениям и внедрять дополнительные компоненты, повышает отказоустойчивость.

Владимир Бахур

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