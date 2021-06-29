Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов

Для проверки QR-кодов на входе в заведения общественного питания и массовые мероприятия безопаснее использовать официальные городские мобильные приложения. Это позволяет избежать фишинга и помогает выявить поддельные QR-коды, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

«Если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение в отличие от простого сканирования камерой сообщит о недействительности сертификата. По ссылке оно не перейдет. Функционал проверки QR-кода предусмотрен в пяти популярных городских мобильных приложениях, так что большинству проверяющих даже не придется устанавливать дополнительные приложения на свой смартфон», - пояснили в пресс-службе ДИТ Москвы.

Для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Помощник Москвы».

В приложении необходимо выбрать сервис «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)», а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен / недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении “Госуслуги. Стоп Коронавирус”). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.

В ДИТ Москвы также напомнили, что подделка официальных документов, их приобретение, а также использование заведомо подложных документов относится к уголовно наказуемым деяниям (в соответствии со ст. 327 УК РФ).

Получить QR-код горожане могут только на официальных московских и федеральных ресурсах: в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус». Кроме того, для получения QR-кода можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

Получить QR-код могут граждане, прошедшие вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен 72 часа с момента его регистрации в лаборатории. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Ознакомиться с перечнем учреждений можно на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.