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Более полутора тысяч татарстанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» используется в 1 550 домохозяйствах Татарстана. В прошлом году услугу подключили 975 абонентов, а с начала этого года видеокамеры приобрели обитатели 575 квартир и частных домов.

Облачное видеонаблюдение повышает безопасность домов и квартир жителей республики, обеспечивает присмотр за пожилыми родственниками и детьми, с ним легко контролировать ремонтные работы. Летом интерес к услуге возрастает: с помощью сервиса дачники могут наблюдать за обстановкой в городской квартире, родители – приглядывать за школьниками на каникулах. Функционал видеокамер включает в себя и голосовой контакт.

Александр Дудин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан, сказал: «Буквально за пару лет облачное видеонаблюдение из высокотехнологичной новинки превратилось в привычную услугу. Благодаря простоте подключения, удобству использования и невысокой стоимости она прочно вошла в обиход многих горожан и владельцев загородных домов».

Для активации сервиса необходим интернет от любого провайдера. Домашние камеры легко подключить самостоятельно. Смонтировать и настроить уличные модели помогут специалисты «Ростелекома».

Управление сервисом осуществляется в мобильном приложении. Наблюдать за объектами пользователи могут в реальном времени или просматривать видео в записи. Архив хранится в защищенном облаке провайдера от недели до месяца.

Узнать об услуге подробнее и оставить заявку на приобретение камеры можно на сайте оператора, по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 и во всех офисах продаж Tele2.

Владимир Бахур

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