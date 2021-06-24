В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов

«В России готовятся к реализации 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники, общий объем финансирования которых составит более 182 млрд рублей. Якорными заказчиками станут крупнейшие телекоммуникационные, технологические, транспортные компании и корпорации - ПАО «МТС», ГК «Ростех», ОАО «РЖД» и другие», - рассказала руководитель Центра компетенций сквозных проектов по направлению «Вычислительная техника», президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

По ее словам, в рамках сквозных проектов будут объединены усилия российских разработчиков и производителей электронно-компонентной базы, вычислительной техники, софтверных решений, для получения максимально качественного продукта, в полной мере отвечающего запросам потребителей, заказчиков.

Как сообщила А. Серебряникова, готовящиеся к реализации сквозные проекты - это и перевод информационной инфраструктуры российских корпораций, стационарных и мобильных рабочих мест на базу отечественных процессоров, и создание отечественного АРМ нового поколения, создание отечественных программно-аппаратных комплексов для корпоративных облачных и информационных платформ.

По ее словам, формат сквозных проектов на сегодняшний день является наиболее эффективным инструментом для достижения целей импортозамещения в сфере вычислительной техники.

«В рамках сквозных проектов разработчики «железа» находятся в тесном контакте с разработчиками программного обеспечения, что впоследствии позволяет избежать проблем, связанных с несовместимостью самого оборудования и софта», - отметила А. Серебряникова.

«Сквозные проекты - возможность комплексно развивать электронику на всех её переделах. Вычислительная техника - основа современной экономики, цифровую трансформацию страны мы должны провести на отечественных решениях. Создание рынка соответствующих масштабов, спроса на отечественные разработки - наша ключевая задача», - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

«Сквозные проекты, которые объединят трудовые профессиональные коллективы радиоэлектронной отрасли из различных, но смежных сегментов, для решения единой задачи – современный и перспективный подход. Это формат конструктивного диалога и совместного планирования, синергия, благодаря которой, нам удастся создать и вывести на рынок отечественные высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты и решения. Сквозные проекты – это драйвер развития рынка отечественной вычислительной техники, это колоссальные возможности для российских разработчиков и производителей оборудования, это гарантия обеспечения долгосрочной работой и сохранения сложившихся в радиоэлектронике коллективов, это создание рабочих мест, гарантия налоговых платежей. Но, самое главное, за сквозными проектами - технологическая независимость России в будущем, - отметила генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.