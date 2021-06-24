CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

В России готовятся к реализации 12 сквозных ИТ-проектов

«В России готовятся к реализации 12 сквозных проектов в сфере вычислительной техники, общий объем финансирования которых составит более 182 млрд рублей. Якорными заказчиками станут крупнейшие телекоммуникационные, технологические, транспортные компании и корпорации - ПАО «МТС», ГК «Ростех», ОАО «РЖД» и другие», - рассказала руководитель Центра компетенций сквозных проектов по направлению «Вычислительная техника», президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

По ее словам, в рамках сквозных проектов будут объединены усилия российских разработчиков и производителей электронно-компонентной базы, вычислительной техники, софтверных решений, для получения максимально качественного продукта, в полной мере отвечающего запросам потребителей, заказчиков.

Как сообщила А. Серебряникова, готовящиеся к реализации сквозные проекты - это и перевод информационной инфраструктуры российских корпораций, стационарных и мобильных рабочих мест на базу отечественных процессоров, и создание отечественного АРМ нового поколения, создание отечественных программно-аппаратных комплексов для корпоративных облачных и информационных платформ.

По ее словам, формат сквозных проектов на сегодняшний день является наиболее эффективным инструментом для достижения целей импортозамещения в сфере вычислительной техники.

«В рамках сквозных проектов разработчики «железа» находятся в тесном контакте с разработчиками программного обеспечения, что впоследствии позволяет избежать проблем, связанных с несовместимостью самого оборудования и софта», - отметила А. Серебряникова.

«Сквозные проекты - возможность комплексно развивать электронику на всех её переделах. Вычислительная техника - основа современной экономики, цифровую трансформацию страны мы должны провести на отечественных решениях. Создание рынка соответствующих масштабов, спроса на отечественные разработки - наша ключевая задача», - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

«Сквозные проекты, которые объединят трудовые профессиональные коллективы радиоэлектронной отрасли из различных, но смежных сегментов, для решения единой задачи – современный и перспективный подход. Это формат конструктивного диалога и совместного планирования, синергия, благодаря которой, нам удастся создать и вывести на рынок отечественные высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты и решения. Сквозные проекты – это драйвер развития рынка отечественной вычислительной техники, это колоссальные возможности для российских разработчиков и производителей оборудования, это гарантия обеспечения долгосрочной работой и сохранения сложившихся в радиоэлектронике коллективов, это создание рабочих мест, гарантия налоговых платежей. Но, самое главное, за сквозными проектами - технологическая независимость России в будущем, - отметила генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов

ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО

Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть

Поставщик серверов для главного ЦОДа МВД сбил цену контракта в 3,5 раза и оставил ни с чем «Техносерв», «Ростех» и «Ростелеком»

Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще
CNEWS TV
«Ростелеком» внедряет систему управления проектами «Visary...
Как ускоряют трансформацию крупнейшие предприятия России
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Премьерный ролик Windows 11