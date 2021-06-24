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Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области

В Саратовской области запущен сервис телемедицинских консультаций, разработчиком которого является «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех). На данный момент сервис запущен в 95 бюджетных медицинских организациях региона. В целях своевременного ввода сервиса в эксплуатацию издан и опубликован приказ, подписанный министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным.

В отличие от других коммерческих продуктов, предлагаемых на рынке для цифровизации оказания телемедицинских консультаций, новый сервис является частью государственной информационной системы здравоохранения Саратовской области. Благодаря этому во время онлайн-консультации врач может видеть всю историю посещений, анамнез, диагнозы и результаты анализов, что позволяет специалисту опираться на полную информацию о здоровье пациента, выбирать правильную тактику при назначении дополнительных исследований и рекомендовать обоснованную схему лечения.

«Тиражирование телемедицинских консультаций входит в ряд наиболее приоритетных задач развития здравоохранения в стране и необходимо для создания цифрового контура в нашем регионе – для комфортного взаимодействия пациентов с врачами, а также узкопрофильных врачей друг с другом. Мы уверены, что новый цифровой инструмент будет оценен жителями по достоинству, так как он сделает процесс оказания медицинской помощи в регионе более удобным и доступным», - прокомментировала Анна Гордеева, директор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Теперь пациенты имеют возможность записаться на телемедицинскую консультацию в подсистеме «Электронная регистратура», получить ссылку на видеотрансляцию, узнать время ее проведения и ФИО специалиста. Записаться на онлайн-консультацию можно через браузер на персональном компьютере или мобильном устройстве на платформах Android и iOS.

Помимо коммуникации пациента с врачом, появилась возможность удаленной коммуникации друг с другом у медицинских специалистов: проводить совещания и консилиумы с другими медицинскими организациями, а также организовывать обучающие лекции и иные трансляции.

Сервис телемедицинских консультаций стал частью системы «БАРС.Здравоохранение» Саратовской области, в которую входит медицинская информационная система «БАРС.Здравоохранение-МИС» и лабораторная информационная система «БАРС.Здравоохранение-ЛИС». Комплекс решений обеспечивает цифровизацию деятельности медицинских организаций самого разного профиля (поликлиник, стационаров, специализированных учреждений, многопрофильных клиник т.д.), аккумулирует, обрабатывает и предоставляет для совместного использования данные от различных медицинских организаций и позволяет им находиться в едином информационном пространстве. На текущий момент «БАРС.Здравоохранение-МИС» внедрена в 14 субъектах РФ.

Владимир Бахур

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