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«Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие

«Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» подписали юридически обязывающие документы по приобретению доли в размере 25% уставного капитала ООО «Комплексные аналитические системы» (КАС, или СП).

Основной актив компании «Кьюлиджент.ру» — высокопроизводительное программное обеспечение (ПО) Qligent, единственное в России обеспечивающее сквозной контроль качества передачи контента в системах вещания, видеонаблюдения и видеоаналитики. Решение Qligent внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

По условиям сделки «Кьюлиджент.ру» передает в КАС исключительную бессрочную лицензию на ПО Qligent с правом модификации и сублицензирования на территории России и стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Все дальнейшие разработки и модификации данного ПО, выполненные в рамках СП, будут интеллектуальной собственностью КАС.

Цель создания СП — разработка и вывод на рынок комплексного предложения от группы компаний «Ростелеком» по управлению и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры для клиентов сегментов В2В и B2G. Функции мониторинга, управления и аналитики Qligent будут интегрированы в продукты и предложены крупным ведомствам и корпорациям, которые предъявляют повышенные требования к надежности и безопасности ИТ-систем. Также планируется разработка ПО для интеграции сбора и дальнейшей аналитики видеоданных от различных решений, созданных для государственных и коммерческих цифровых платформ (цифровой регион, умный и безопасный город, электронное правительство и других). Для размещения и обеспечения работы ПО планируется задействовать ресурсы распределенной сети дата-центров и облачной инфраструктуры «Ростелекома».

«Партнерство с ”Ростелекомом” — важный стратегический шаг, позволяющий предложить рынку не просто инновационное программное обеспечение, а законченный сервис в области управления и контроля эффективности умной инфраструктуры для коммерческих и государственных заказчиков за счет уникальной комбинации наших решений и экспертных знаний, сетей передачи данных и ЦОД “Ростелекома”», — сказал директор «Кьюлиджент.ру» Андрей Гайнулин.

«Мы договорились о стратегическом партнерстве с компанией “Кьюлиджент.ру”, которая является признанным лидером в разработке специализированного ПО для автоматизации контроля качества доставки видеотрафика. Совместный продукт позволит повысить функциональность и конкурентоспособность наших сервисов с видеопотоками, обеспечивая высочайшее качество передачи на всех этапах — от студии телевидения до зрителя или от камеры видеонаблюдения до системы интеллектуальной аналитики», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

После создания СП компания «Кьюлиджент.ру» сосредоточится на поставке и технической поддержке программных продуктов семейства Qligent для действующих и новых клиентов в сферах ТВ, медиа и телеком в России и на территории стран ЕврАзЭС, а также зарубежных рынках.

Владимир Бахур

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