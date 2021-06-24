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«Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение»

«Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение». Коммерческий директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Сергей Кучин рассказал об основных особенностях системы и эффектах, которые получает предприятие и потребители ресурсов при ее внедрении.

Система состоит из двух компонентов: «Цифровой водоканал» и Цифровое теплоснабжение». «Цифровой водоканал» - это программно-аппаратный комплекс для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Он обеспечивает эффективный процесс управления предприятием за счет принятия обоснованных оперативных решений в едином информационном пространстве», - отметил Сергей Кучин.

Внедрение системы позволяет значительно повысить эффективность работы предприятия надежность водоснабжения потребителей. За счет автоматизации режимов работы, сокращения издержек и энергопотребления до 25% снижаются затраты на электроэнергию, до 65% сокращаются потери, повышается производительность труда и скорость устранения нештатных ситуаций. «Это расчетные цифры, но мы видим подтверждение наших расчетов на практике в Глазове Удмуртской республики, где «Цифровое водоканал» уже работает в режиме опытной эксплуатации», - подчеркнул Сергей Кучин.

По словам спикера, в целом цифровая трансформация ресурсонабжения – одно из ключевых условий успешного развития отрасли и выполнения стандартов «Умного города». Цифровизация позволяет дистанционно собирать информацию, снижать издержки и автоматически контролировать и поддерживать комфортную температуру для потребителей, напор воды, выдерживать другие параметры работы. А предиктивная аналитика позволяет не только предвосхищать нештатные ситуации, но и точнее планировать расходы на год вперед.

Владимир Бахур

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