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Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России

К сентябрю 2021 года Минцифре совместно с ИТ-сообществом предстоит разработать стратегию развития Open Source в России, заявил Максим Паршин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Министерство видит три основных приоритета этой стратегии: эффективность разработки, качество продуктов на основе Open Source-разработок (технологическая и информационная безопасность, возможность проводить независимый аудит исходного кода) и технологическая независимость, то есть снижение санкционных рисков и зависимости от глобальных вендоров. Особое внимание замминистра обратил на необходимость создания национальной независимой технологической платформы для разработки СПО, в том числе – репозитория. Он подчеркнул, что «репозиторий – это то, что очевидно назрело».

«Налаживание диалога власти с разработчиками в таком важном деле, как развитие Open Source, – очень хороший знак, – считает Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Уверен, что одним из самых весомых должно стать мнение специалистов компании «Базальт СПО». Они – авторитетные участники международных проектов разработки свободного ПО. Код наших программистов есть в ядре Linux, в основных системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО. Например, в криптографической подсистеме ядра Linux 5.0. присутствует созданная нашими разработчиками хэш-функция Streebog, она стандартизирована в РФ по ГОСТ 34.11-2012. На протяжении двадцати лет российские специалисты развивают независимый российский репозиторий Sisyphus («Сизиф»), один из крупнейших в мире наряду с репозиториями Debian, Red Hat и SUSE. Благодаря этому «Базальт СПО» разрабатывает самостоятельные российские операционные системы, а не клоны зарубежных ОС. «Сизиф» поддерживает процессор «Эльбрус», архитектуру которого разработали российские инженеры. Технологическая пара «Эльбрус-Альт» образует по-настоящему независимую основу любой цифровой инфраструктуры. Такие компетенции российских разработчиков, без преувеличения, бесценны для формирования стратегии развития Open Source».

Владимир Бахур

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