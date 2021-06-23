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«Сбер» и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID

«Сбер» и Правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Документ, в присутствии Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя Правительства России, подписали заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках соглашения стороны намерены совместно внедрять и развивать в регионе новые цифровые технологии в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач. Первой будет реализована технология Social ID в рамках проекта «Карта жителя Нижегородской области».

«Технологии, которые будут внедряться в Нижегородской области, позволят обеспечить совершенно новый уровень удобства и доступности различных сервисов, а также заботы о человеке. Social ID — один из передовых продуктов, технология, позволяющая гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства. Это происходит оперативно и качественно, нет необходимости ходить по инстанциям и собирать подтверждающие документы. Сервис будет разработан до конца 2021 г.», - сказала Ольга Голодец, заместитель председателя Правления «Сбербанка.

«Цифровые решения «Сбера» позволяют ускорить работу по обработке данных, полученных в ходе диагностики, и сделать ее более эффективной. Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах в рамках нацпроекта и программы модернизации первичного звена. Но важно не только закупить технику, но и наладить систему обработки результатов, чтобы диагноз ставился максимально качественно и эффективно. Технологии телемедицины позволяют привлечь к этой работе врачей ведущих больниц как региона, так и страны. Особенно это важно в период пандемии», - отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Эльяс Касми

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